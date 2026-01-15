不平靜！嘉義神壇、茶行 凌晨接連被「砸」警追查

今（15）日凌晨3點多，又被10多人持棍棒砸玻璃，甚至開車撞毀鐵門，短短一年多內兩度遭砸。（圖／東森新聞）





這算巧合，還是報復反擊？嘉義市南京路一間私人神壇，前年11月中旬就因債務糾紛遭砸，今（15）日凌晨3點多，又被10多人持棍棒砸玻璃，甚至開車撞毀鐵門，短短一年多內兩度遭砸。而一個多小時後，嘉義縣大林鎮一間茶行，也遭人開車撞毀鐵門、砸店。兩起案件是否為同一批嫌犯所為，還是先被砸的神壇反擊，目前警方正全力追查。

乒乒砰砰，敲擊破璃的聲響，在凌晨時分格外清楚。10多名惡煞砸完後，火速衝上路邊停放的多部轎車，隨即揚長而去。

砸店嫌犯：「前面、前面。」

車子往前開了約50公尺，到下一個路口，嫌犯再次鎖定目標，其中一輛白色轎車，直接衝撞神壇鐵門。

遭砸神壇鄰居vs.記者：「（早上來看，店被砸成這樣），最近有什麼糾紛還是怎樣？（沒有）。」

嘉義市第一分局副分局長邱顯榮表示：「發現約10餘名犯嫌，分乘多部小客車，持棍棒砸損神壇店家，其中有1部自小客，衝撞店家鐵門後逃逸。」

這接連被砸的兩個地點，第一處一度被懷疑是惡煞找錯地方，但實際上，被砸又被衝撞鐵門的神壇，並非首次發生糾紛。一年多前，就曾因債務問題，遭4名惡煞持棍棒砸玻璃鬧事，這回警方同樣朝債務糾紛方向追查。

沒想到一個多小時後，嘉義大林鎮一間茶行也被砸，3輛車逞兇鬥狠後離去，整個過程被監視器錄下。

遭砸茶行鄰居：「聽到砰砰叫，我們才清醒啊，不然我們在睡覺，不知道他在開什麼。」

嘉義民雄分局偵查隊長陳冠齊表示：「警方趕往現場時，發現鐵捲門凹陷毀損，所幸無人受傷。」

嘉義市神壇於15日凌晨3點遭砸，一個多小時後，大林鎮茶行也遇襲，兩地鐵門都嚴重毀損，距離約30公里，車程約24分鐘。究竟是否同一批嫌犯犯案，還是遭砸的一方反擊，警方已鎖定車牌與相關人等，全力追查，釐清真相。

