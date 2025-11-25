不得不低頭？烏克蘭對美「和平計畫」達共識 川普派特使會普丁

烏克蘭總統澤倫斯基認為，美國支持的、旨在結束俄烏戰爭的和平提議的「原則」，可以發展成更深層協議。

烏克蘭方面表示，已經與美國就目的在結束戰爭的和平協議達成共識。美國總統川普說，最初的計畫經過微調，採納了雙方的額外意見。川普指示特使魏科夫在莫斯科會見俄羅斯總統普丁。（戚海倫報導）

隨著烏克蘭和平談判取得進展，美國總統川普指示特使魏科夫和俄羅斯總統普丁會面，希望達成一項結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的協議。美國有線電視新聞網CNN報導，同時川普說，陸軍部長將和烏克蘭方面會面，之後川普希望與普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面，前提是協議要進一步敲定。

俄羅斯外長拉夫羅夫先前表示，如果美國修改後的和平計畫條款，與幾個月前川普和普丁在阿拉斯加峰會上達成的理解存在根本差異，莫斯科可能拒絕相關計畫。

CNN報導，澤倫斯基認為，美國支持的、目的在結束俄烏戰爭的和平提議的原則，可以發展成更深層的協議。烏克蘭現在指望與美方和川普總統進一步進行積極合作，「很多事都取決於美國，因為俄羅斯最看重的就是美國的實力。」澤倫斯基也提醒盟友，俄羅斯對烏克蘭的戰爭，還沒結束。