〈不得不愛〉弦子結婚9年！尪遭親戚騙光積蓄 最新近況曝

女星弦子憑藉〈不得不愛〉走紅，2016年與中國大陸演員李茂結婚。（圖／翻攝自弦子微博）





女星弦子憑藉與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉走紅，隨後發行多張個人專輯，〈沿海地帶〉、〈捨不得〉等歌曲至今仍是經典。2016年與中國大陸演員李茂結婚後，便鮮少出現在螢光幕前。近日，李茂在節目中揭露遭親戚詐騙百萬人民幣的積蓄，弦子得知消息後的反應，也讓他深受感動。

李茂近期在綜藝節目透露，親戚以合夥做生意為由，先從5萬、10萬等多次小額借款，建立信任後，開口提出高額投資計劃，李茂僅口頭確認項目合法可靠，並沒有查核細節或簽署協議，直到對方完全失聯，才驚覺事態不對。

李茂不願父母擔心，因此選擇隱瞞這件事，直到無力償還卡債，才終於向老婆坦白，弦子知道後，不僅沒有指責或追問，更直接幫助還清卡債，之後每個月也會主動詢問「這個月還多少？」再默默轉帳，「她沒有責怪我一句話，只是陪我一起面對。」

李茂在陷入職業低潮時，也曾想退出演藝圈轉行開計程車，是弦子鼓勵，「你是個藝術家」，成為他能夠繼續走下去的力量。李茂也透露，基於親戚情分，最終用民事起訴，近期就會有結果，「希望所有有類似情況的朋友引以為戒，做好所有前期的準備調查和保障。」



