不得假釋是否違反禁止酷刑原則 司法院請政院釐清

（中央社記者林長順台北24日電）司法院院會今天通過會銜行政院所提刑法等部分條文修正草案，並加註意見，促請行政院釐清增訂不得假釋有無違反國際公約禁止「酷刑」原則，以及在獄政管理或矯正上有無窒礙。

行政院於今年10月30日通過中華民國刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋。此外，因應憲法法庭判決，明定行為時及審判中欠缺責任能力者，不得科處死刑。行政院函請司法院會銜。

司法院今天召開第217次院會，由代理院長謝銘洋主持，會中通過行政院所提刑法部分條文及刑法施行法第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將於辦理會銜作業後函復行政院。

司法院表示，為回應近日外界就刑法第77條修正草案關於不得假釋部分所持疑慮，司法院經參考相關論點並為研議後，加註意見，促請行政院留意及釐清，兼顧社會安全與人權保障。

司法院加註意見的重點，包括有無違反國際公約所揭櫫之禁止酷刑原則，及在獄政管理或矯正上有無窒礙。

司法院表示，「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」第1條第1項、「歐洲人權公約」第3條及已內國法化的「公民與政治權利國際公約」第7條，有分別規定「酷刑」的定義及意旨，而本條草案關於不得假釋的修正內容，是否屬於相關公約所稱「酷刑」或類似的處遇或懲罰，以及有無違反相關公約所揭櫫的禁止酷刑原則，建請行政院說明釐清。

司法院表示，本條草案所定不得假釋罪名的刑法第271條第1項殺人既遂犯為例，大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」的範圍內，如果一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有無窒礙，建請行政院預為評估。

另外，刑法第77條第2項第3款的「鑑定」用語於本次修正刪除，則相關連條文即刑法第91條之1的「鑑定」用語是否一併修正刪除，也建請行政院斟酌。（編輯：李錫璋）1141124