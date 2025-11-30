不得「黃上」寵愛？ 前民眾黨發言人宣布退黨

民眾黨發言人李有宜宣布退黨，稱是為了專心完成博士班學業。（圖／TVBS）

前民眾黨發言人 李有宜 說:「需要心無旁鶩的做學業的部分，所以就先暫時先宣布退出民眾黨了。」宣布退出民眾黨，前發言人李有宜說要專心讀博士班，但2021年入學，有7年修業年限，為何挑在此刻退黨。這，是原因嗎?

民眾黨三重、蘆洲區主任周曉芸，和黃國昌合掛看板。作為同樣爭取2026三蘆區提名的擬參選人，黃國昌偏愛周曉芸，多次活動同台，但「就是看不見」李有宜身影，才因此心灰意冷嗎?

李有宜退黨，是否和黃國昌偏愛周曉芸有關，李有宜強調沒有關係。（圖／TVBS）

前民眾黨發言人 李有宜 說:「沒有，沒有關係，沒有關係，這是我深思熟慮之後的決定。」民眾黨主席 黃國昌 說:「大家曾經一起努力過，她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福。」

黃國昌，一句簡短祝福，民眾黨也聲明，尊重個人規劃，感謝對黨的付出，第一時間表達關心。而李有宜的遭遇，看在創黨元老眼朱蕙蓉裡，很是不捨。早也萌生退黨之意的她，選擇「同進退」。

創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨。（圖／TVBS）

前民眾黨創黨黨員 朱蕙蓉 說:「(周曉芸)看板什麼都出來了，甚至有活動的時候，也從來沒有找有宜一起來參與嘛，就表示你把她給銷聲匿跡，慢慢地抹消掉的，像這樣的黨是非常沒有仁義，但是我認為我要支持他。」

民眾黨副秘書長 許甫 說:「我們當然是尊重，但同時之間我們也看到，有不同的心血加入到我們政黨。」同樣情況，也發生在新北其他選區，中、永和的王如意，以及汐萬區的黃守仕，同樣表態參選，但對比「四大金釵」的高曝光度，每每都與黃國昌同台，明顯被冷落。

民眾黨汐止區主任 黃守仕 說:「黨中央的初選時間要趕快，不要再拖了，剛剛才有個里長傳訊息跟我講說，妳一定要初選參選到底，一定要贏。」張啓楷國會辦公室行政主任 王如意 說:「不會擔心當然也不會緊張，各地方的提名作業辦法，還是希望可以趕快出來。」

黃國昌挑戰新北市長大位，但身兼黨主席，初選制度沒公佈，親疏遠近，基層看在眼裡。

