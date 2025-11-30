不從就殺妳！噁男強押女友人性侵遭逮辯：她幫戴套是自願 遭打臉判刑

記者林意筑／台中報導

阿龍與女友人相約飲酒後伸出狼爪，性侵得逞遭判刑。（圖／翻攝自pixabay）

一名來自越南的外籍移工阿龍（化名），今年初在台中工作時，與陳姓男友人及1名女友人相約喝酒，未料阿龍竟趁男友人離開房間時伸出魔爪，將房門上鎖後威脅女子「不願就殺了妳」性侵得逞。經法官審理，判處阿龍3年6月徒刑，阿龍不服判決上訴至二審遭駁回，全案仍可上訴。

今年3月時，阿龍與陳男、女友人相約在陳男家中喝酒聊天，一行人從晚間8時許飲酒到深夜，大約晚間11時許，陳男因臨時有事離開房間，阿龍眼見女友人落單一人、有機可乘，將房門上鎖後搶走女友人的手機，並將女子強押在地。

女友人遭壓制後不斷反抗，造成頸部、左側胸部及身上多處出現傷勢，但阿龍仍不停手，且出言恐嚇「如果妳不願意的話，妳知道我會殺妳，知道嗎」，女子害怕房內有危險刀具等物品不敢訪抗，最終遭性侵得逞。

女友人遭侵犯後身心受創，事後仍被強留在房內，直到隔日清晨5時許，女子趁阿龍熟睡時偷過手機傳訊給黎姓友人求救，請友人幫忙報警，全案因此曝光。

事後阿龍雖坦承有與女友人發生關係，但過程中女友人主動攜帶保險套，得以間接表示女子有同意，事後女子之所以報案求救，是因為討錢不成才會做出報復行為。

不過經法官詢問陳男、黎姓友人，及檢視醫院驗傷的證據佐證後，不採信阿龍的說法，並依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑、執行完畢後驅逐出境。但阿龍不服判決再提上訴，高等法院台中分院法官審理後予以駁回，全案仍可上訴。

