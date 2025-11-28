不必修國籍法！ 總統籲「熱衷修法」立委三思

陸配參政權議題在台灣引起廣泛討論，國民黨提出修改《國籍法》的提案，希望增訂大陸地區人民參選公職時，不適用國籍法放棄國籍的規定。對此，總統賴清德呼籲熱衷修法的立委三思，認為此舉沒有必要，只會增加社會對陸配的疑慮。同時，行政院長卓榮泰也表達了對此修法可能導致雙重效忠問題的擔憂。

總統 賴清德。（圖／TVBS）

賴清德總統在台南行程中特別停下腳步，語重心長地呼籲立法院目前熱衷推動國籍法修法的立法委員應三思，他表示這樣的修法是多餘且沒有必要的，只會徒增社會對陸配的疑慮。儘管如此，立法院長韓國瑜已宣布國民黨團總召傅崐萁的提案無異議通過，在民進黨未動用表決表達異議的情況下，該提案已順利一讀交付內政委員會審查。

廣告 廣告

立法院長 韓國瑜。（圖／TVBS）

國民黨提出的修法內容增訂大陸地區人民參選公職時，不適用國籍法放棄國籍的規定，主要目的是為陸配參政權解套。連署委員陳玉珍表示，政府先做了曲解，把大陸人民曲解成為外國人，所以國民黨才要提出修法。國民黨堅定立場，強調此次修法要讓陸配依法取得台灣戶籍後，參選公職和任職資格不受現行規定限制。

國民黨立委 陳玉珍。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰對此表達了明確立場，當被記者問到國民黨修國籍法會不會擔心有雙重效忠的問題時，他堅定回答「當然」，表明不支持這項修法。在陸配議題頻被討論的同時，民眾黨的徐春鶯因涉犯反滲透法已遭羈押禁見。

雲林福建同鄉會理事長 邱巧珠。（圖／TVBS）

賴清德總統特別提到來自中國福建的邱巧珠女士，她嫁到雲林來，總統強調台灣是民主和法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護。總統還特別點名從韓國到烏克蘭，甚至有好的陸配表達對台灣的愛。來台超過20年的雲林福建同鄉會理事長邱巧珠與夫家一起從事雞蛋批發工作，她表示國家一開始其實不是很信任他們，他們只能拿出真誠和行動來證明自己，也表達了陸配在台生活不容易的心聲。

更多 TVBS 報導

林岱樺涉貪案判決前「廉政會不處分」 徐國勇：賴清德不會干涉

中共要武統台灣？藍營要求說清楚 綠營曝「為何是2027」

賴清德民調「黃金交叉」逆轉了 黃暐瀚喊1狀況：切莫大喜大悲

謝龍介預言選台北市長 卓榮泰：若賴清德徵召我會說「不好」

