不必修國籍法！ 總統籲「熱衷修法」立委三思
陸配參政權議題在台灣引起廣泛討論，國民黨提出修改《國籍法》的提案，希望增訂大陸地區人民參選公職時，不適用國籍法放棄國籍的規定。對此，總統賴清德呼籲熱衷修法的立委三思，認為此舉沒有必要，只會增加社會對陸配的疑慮。同時，行政院長卓榮泰也表達了對此修法可能導致雙重效忠問題的擔憂。
賴清德總統在台南行程中特別停下腳步，語重心長地呼籲立法院目前熱衷推動國籍法修法的立法委員應三思，他表示這樣的修法是多餘且沒有必要的，只會徒增社會對陸配的疑慮。儘管如此，立法院長韓國瑜已宣布國民黨團總召傅崐萁的提案無異議通過，在民進黨未動用表決表達異議的情況下，該提案已順利一讀交付內政委員會審查。
國民黨提出的修法內容增訂大陸地區人民參選公職時，不適用國籍法放棄國籍的規定，主要目的是為陸配參政權解套。連署委員陳玉珍表示，政府先做了曲解，把大陸人民曲解成為外國人，所以國民黨才要提出修法。國民黨堅定立場，強調此次修法要讓陸配依法取得台灣戶籍後，參選公職和任職資格不受現行規定限制。
行政院長卓榮泰對此表達了明確立場，當被記者問到國民黨修國籍法會不會擔心有雙重效忠的問題時，他堅定回答「當然」，表明不支持這項修法。在陸配議題頻被討論的同時，民眾黨的徐春鶯因涉犯反滲透法已遭羈押禁見。
賴清德總統特別提到來自中國福建的邱巧珠女士，她嫁到雲林來，總統強調台灣是民主和法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護。總統還特別點名從韓國到烏克蘭，甚至有好的陸配表達對台灣的愛。來台超過20年的雲林福建同鄉會理事長邱巧珠與夫家一起從事雞蛋批發工作，她表示國家一開始其實不是很信任他們，他們只能拿出真誠和行動來證明自己，也表達了陸配在台生活不容易的心聲。
