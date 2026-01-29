不必再犧牲美味！船井推出『好吃到不像機能食品』的巧克力

圖：取自船井生醫

巧克力，是很多人忙碌生活裡最療癒的一口。

但也有不少人一邊想吃，一邊卻在拿起來後又放回去——原因很簡單：怕太甜、怕負擔、怕成分表看不懂。想犒賞自己，卻又不想讓努力白費，成了現代人最常見的「甜點拉扯」。

也正因為這樣，越來越多消費者開始在意：零食能不能好吃，也同時選得更安心？

長期深耕體脂管理與營養研究的船井生醫，這次直接把答案做成了二款巧克力——推出全新「極纖黑巧克力」、「FIP100高纖黑巧克力」，主打 「好吃到不像機能食品」，讓你不必再為了管理體態而犧牲美味。

把機能邏輯藏進巧克力裡：入口第一秒，先是好吃

船井生醫首度跨足巧克力品類，推出「72%極纖黑巧克力」與「FIP100高纖黑巧克力」兩款新品。不同於市面上走「甜點」路線的巧克力，船井從源頭就以可可比例與配方設計出發，讓巧克力走向「純粹、美味、機能」的本質。

「72%極纖黑巧克力」主打3倍代謝配方，以高比例可可為基底，保留可可本身的層次感，苦甜平衡、極致口感，更榮獲國際風味評鑑一星獎章。特別添加摩洛血橙、超級藤黃果萃取與專利瑪黛茶萃取三大代謝成分，能幫助基礎代謝、增加飽足感，讓每一口都是美味與代謝力的雙重享受。

「FIP100高纖黑巧克力」則聚焦順暢紓壓，在濃郁可可之外，加入FIP100膳食纖維，能增加消化道益生菌、幫助維持消化機能；更特別的是添加了韓國專利GABA成分，讓你在品嚐巧克力的同時，不只照顧腸道健康，還能有感紓壓、放鬆身心。

兩款風味取向不同，無論你偏好「代謝派」還是「順暢紓壓派」，都能找到適合自己的那一口，輕鬆融入日常飲食節奏。

成分表不用躲起來，反而會想多看兩眼

很多人挑零食最怕的就是：成分表落落長、看不懂的添加物一堆，吃完只剩罪惡感。

船井生醫在這次產品規劃中，特別重視原料把關與資訊透明，讓成分回歸到「看得懂、說得清楚」的狀態。

品牌表示，巧克力其實可以很單純——只要從原料開始把關，就能在「好吃」與「選得更安心」之間找到平衡。這也是極纖巧克力系列想傳達的核心：不是用誇張口號取勝，而是讓消費者吃得出差異，也看得見用心。

給想吃巧克力、又不想破壞節奏的人，一個更好的選擇

對忙碌的上班族、外食族，甚至只是想在下午來點小確幸的人來說，零食早已是生活的一部分。比起極端忍耐，現代人更需要的是「可以放心放進日常的選擇」。

船井機能巧克力系列的定位，正是希望成為這樣的存在——

不取代巧克力的快樂，而是讓你在想吃的時候，能更安心地選擇、更輕鬆地享受。

從保健走進日常：讓飲食選擇更有彈性，也更有幸福感

船井生醫表示，未來仍將在食品安全與法規基礎下，持續從原料研究出發，把營養概念轉化成更貼近生活的產品形式。對品牌而言，真正重要的不是話題，而是讓消費者在每一次選擇時，都能多一分安心，也多一分「不用勉強」的幸福感。

巧克力，從來不該是壓力。

現在，你可以不用再犧牲美味——也能好好享受每一口。

