不必再請假 花蓮光復國中獲贈校車可接送學生

(右)教育部張硯凱組長代贈校車給黃建榮校長(左)

花蓮縣立光復國中的校車，在光復洪災中，成了「泡水車」，無法再使用，為解決學生通學需求，在社會善心捐助下，今（25）日學校獲贈全新校車，搭載視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器等，讓學生通學更安全。



家住距離學校五公里的西富村，學生每天上學必須由家長接送，萬一家長當天沒空，就只能請假，如今有了校車，學生說，真的很開心。



光復國中校長黃建榮表示，學校有超過50位學生需要搭乘校車通學，但學校唯一的校車，在洪災中泡水嚴重，過去這段時間，學校每天租賃車輛載送學生，多有不便，有了新的校車，對學校是一大幫助。



各界善心捐助的新校車，是一輛45人座大型巴士，內部除了有視野輔助、GPS定位、數位行車記錄器，家長也可以透過學校開放權限後，隨時掌握孩子的搭車動態，讓家長更安心。