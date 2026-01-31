不必出國如置身京都！ 2026內湖夜櫻季浪漫點燈





內湖樂活公園化身京都賞櫻名所！「2026 樂活夜櫻季」已於昨日（1 月 30 日）正式揭幕，展期至 2 月 22 日。今年最大亮點在於樂活二期公園首度對外開放，賞花空間倍增，並由北市府路燈隊職人親自操刀，參考京都「哲學之道」的光影美學，透過精準燈光投射，讓寒櫻、八重櫻與吉野櫻在月色下展現精緻的藝文氣質。市府誠摯邀請市民，在音樂與光影交織的春夜裡，來一場不出國也能體驗的東湖櫻花之旅。

職人匠心：路燈隊跨界操刀，還原京都「哲學之道」美感

為了讓櫻花在夜晚呈現立體感，公園處路燈工程隊在光影設計上下足功夫：

京都美學導入： 路燈隊分隊長余政彥分享，設計靈感源自對京都「哲學之道」的深刻記憶。他強調：「櫻花是主角，燈影是配角。」透過投光巧思，成功提升櫻景的質感，營造出寧靜且精緻的賞花氛圍。

層次交織： 路燈工程隊長李七郎指出，今年以「永續共賞」為核心，不只照明櫻花，更結合裝置藝術與繽紛草花，讓植栽與藝術在光影下展現豐富的視覺層次，重新定義「春夜美學」。

展區升級：二期公園首開放，寒櫻、八重、吉野櫻接力綻放

今年來到樂活公園，民眾將感受到前所未有的寬敞體驗：

1.空間餘裕： 樂活二期公園今年正式啟用，大幅緩解往年的人潮擁擠感，讓市民能以更悠閒的步調慢走漫遊。

2.時序盛宴： 1 月底由寒櫻率先領軍，2 月起八重櫻與吉野櫻將陸續接棒。隨時間推移，公園內的色彩也將從粉嫩轉為濃艷，展現大自然的神奇更迭。

交通指引：捷運最便利，過馬路務必注意安全

雖然樂活公園地下停車場已啟用，車位較往年增加，但適逢春節假期人潮眾多，仍建議優先使用大眾運輸：

捷運首選： 搭乘 文湖線至東湖站（3 號出口），步行約 10 分鐘即可抵達。

公車站點： 東湖社區站： 53、281、287、630 等路線（步行 1 分鐘）。

東湖國小站： 203、284、629、紅 2 等路線（步行 2 分鐘）。

溫馨提醒： 鄰近設有 YouBike 站點。公園處特別呼籲，賞櫻民眾在穿越園區周邊道路時，請務必留意過馬路安全。

2026 樂活夜櫻季不僅是視覺的盛宴，更是一場關於音樂、光影與自然的精緻對話。趁著展期剛開始，不妨在晚飯後走進東湖，讓身心浸潤在如幻似真的櫻花光影中，收藏這份溫柔的城市記憶。

