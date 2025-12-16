不必去歐洲 全美這10處聖誕市集一樣很經典

聖誕市集。示意圖。Image by G.C. from Pixabay

無需護照或搭乘越洋航班，也能沉浸於歐洲聖誕市集的節日懷舊風情裡。遍布全美的假日市集供應熱氣騰騰的香料酒（Glühwein）、琳瑯滿目的手工藝品，營造出如童話故事般的氛圍，而這正是遊客在德國、荷蘭或北歐村莊所期待的景象。以下是今日美國報（USA Today）挑選出10個最佳聖誕市集，不必出國也能在冬日旅程中感受歐洲風情。

1. 印第安納州卡梅爾（Carmel）聖誕市集

這座非營利的聖誕市集創立於2017年，每年吸引近50萬遊客湧入位於漢密爾頓（Hamilton）縣卡梅爾的卡特綠地（Carter Green）。市集開放時間從11月22日至12月24日，邀請德國木匠、玻璃吹製師等在傳統木屋攤位販售手作商品；瑞士、德國raclette起司三明治與正宗Ditsch德國蝴蝶餅等節慶美食隨處可見。可花點時間在戶外溜冰場滑幾圈，欣賞高33英尺的傳統香料酒金字塔。市集期間每逢周六、日，有免費接駁服務。

2. 賓州伯利恆（Bethlehem）聖誕市集

身為「聖誕之城」，理當舉辦聖誕市集。邁入第33屆的伯利恆聖誕市集從11月14日至12月21日每周末舉行，洋溢德式節日氛圍。選購摩拉維亞（Moravian）星玻璃裝飾、德國凱西沃爾法特（Käthe Wohlfahrt）的胡桃鉗與聖誕裝飾，以及在地工匠製作的工藝品與收藏。此外，還能觀賞冰雕師傅現場創作、製作節慶手作，並拜訪古老的聖尼古拉斯（St. Nicholas）教堂。

3. 德州阿靈頓（Arlington）聖誕市集

自2011年延續至今的德州聖誕市集，源自阿靈頓與德國姊妹城市巴特柯尼希斯霍芬（Bad Königshofen）的情誼。市集從11月21日至12月23日開放，在全球人壽球場（Globe Life Field）北廣場的空間，匯聚各界各地工匠（含凱西沃爾法特獨家節慶商品）。除應景美食外，設有兒童專屬的節日列車，以及當地學校與傳統德國音樂團體的現場演出。

4. 伊利諾州芝加哥聖誕市集

受16世紀德國紐倫堡傳統所啟發的芝加哥聖誕市集，今年在戴利廣場（Daley Plaza）迎來第29屆盛會。11月21日至12月24日每日開放，這場年度活動匯聚眾多攤位，並在聖誕季節呈現音樂表演。購物之餘，成人可啜飲德國香料酒，全家人還能品嚐椒鹽蝴蝶餅、波蘭水餃（pierogis）等風味美食。

5. 加州索夫昂（Solvang）聖誕節慶（Julefest）

有「丹麥村」之稱的索夫昂聖誕節慶，自然充滿濃濃丹麥風，遊客可在每周三開設露天手工市集，尋獲應景美食、手作節慶禮品，並沉浸於聖誕氛圍中。活動自11月28日持續至2026年1月4日，期間包含現場音樂演出、聖誕老人合影，以及每晚整點上演的10分鐘燈光音樂秀。

6. 密西根州霍蘭（Holland）聖誕市集

僅是品嚐霍蘭聖誕市集的焦糖餅乾、荷式鬆餅與德國聖誕蛋糕（stollen），就值得專程造訪。這座深具荷蘭風情的聖誕市集坐落於距大急流城（Grand Rapids）不遠的密西根湖東岸小鎮，市集的其他精彩活動更不容錯過。從感恩節至聖誕節的周末，除購物體驗外，現場更有聖誕頌歌合唱團、狗拉雪橇示範，以及聖誕老人與夫人親臨造訪。

7. 科羅拉多州丹佛（Denver）聖誕市集

丹佛聖誕市集從11月21日至12月23日，在大都會州立學院的Auraria校區的Tivoli Quad登場。漫步市集時，不妨啜飲熱巧克力、巴伐利亞風味啤酒或傳統香料酒。這座德式市集匯集逾40家來自該州及世界各地的攤位，在迷人的木造小屋販售禮品、手工藝品與美食。活動期間皆有現場表演，甚至有機會邂逅聖誕老人與跟隨他的怪物坎卜斯（Krampus）。

8. 喬治亞州梅肯（Macon）聖誕市集

首屆梅肯聖誕市集甫於12月14日落幕，受法國姊妹市Mâcon的啟發，在市區櫻桃街廣場舉行的市集融合法式、巴伐利亞與德式傳統，從啤酒花園、香料酒到節慶音樂，皆在裝飾精美的木造小屋中進行，並與逾百萬盞燈飾的「梅肯聖誕燈光秀」同步登場。

9. 密西根州大急流城耶穌小孩（Christkindl）市集

邁入第三屆的聖誕童子市集，從11月19日至12月23日期間，將大急流城中心市集化為歐式聖誕村落。逾60家工藝品與美食攤位提供聖誕飾品、蠟燭、陶器等手作商品，以及香料酒、raclette起司、德式香腸等節慶美食；或玩玩冰壺，增添節慶歡樂。

10. 加州坎布里亞（Cambria）聖誕市集

從11月28日至12月31日期間舉辦的坎布里亞聖誕市集，設有露天攤位販售香料酒、傳統德國美食、德製胡桃鉗與吹製玻璃飾品等手工藝品。購物之外，可與聖誕老人合影、搭乘節慶小火車、圍坐營火旁、欣賞現場音樂，並沉醉在逾三百萬盞燈飾的璀璨光海中。

