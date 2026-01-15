不必參加學測 花蓮高7名學生提前錄取頂大

(左起)林柏宏、林炫宇、莊家瑋、黃訢容、楊鵬耀校長、高嘉辰、包程宥、高阡越

鼓勵學生多元發展，國立花蓮高中包程宥、黃訢容等7名學生，透過推薦保送、特殊選才等管道，獲得國立台灣大學、國立台灣體育大學等頂大錄取，在學測之前，就已一圓升學夢。

花中積極推動特色發展，並鼓勵學生參與國際奧林匹亞競賽、國際科展競賽等各項賽事，學生們也展現優異能力，屢屢獲獎。包括包程宥、林炫宇、莊家瑋、高嘉辰，都是透過國際奧林匹亞競賽推薦保送或國際科展競賽推薦保送。而林柏宏、高阡越及黃訢容，則是經由大學特殊選材管道獲錄取。其中，林柏宏不只經由國際奧林匹亞榮獲數學科全國選訓營前15名，推薦保送國立清華大學數學系，也透過大學特殊選材管道錄取國立台灣大數學系。



7名學生在學測前就獲得頂大錄取，花蓮高中校長楊鵬耀表示，這證明了，花中學生的學習潛力與資質，斯毫不遜色於都會地區的學生，他也期許這些同學們，持續自我精進，繼續開創美好的人生。