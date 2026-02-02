不必天天1萬步！間歇式健走每周累積1小時 增肌力降三高
走路成為運動顯學，不少人為維持體能，以「每天1萬步」的目標。不過，日本運動生理學專家指出，如果是優閒的散步，即使日行萬步也沒有太大成效，而是快慢交替的「間歇快走」，對提升體能、改善高血壓及預防認知症的效果，可媲美上健身房進行重力訓練。
日本信州大學醫學院特任教授野瀨宏在《東洋經濟》的專欄表示，隨著年齡增長，人體的肌肉逐年減弱，體內粒線體效率下降，容易產生活性氧並引發慢性發炎，進而誘發糖尿病與動脈硬化等疾病。想要維持體能與肌力，可以透過運動來培養。
看更多：飯後走路降血糖攻略：走多久最有效？步數、禁忌、超過1時間無效
鍛鍊關鍵在肌耐力 運動強度比步數更重要
但肌力該如何鍛鍊？野瀨宏教授指出，鍛鍊體能的關鍵在於肌力與耐力，而不是步數。研究顯示，想要提高體能，運動強度應達到個人最大體能的60%，也就是「稍微吃力、但仍能交談」的程度。但如果是單純的慢走或散步，運動強度僅約30～40%，並不能有效提升體力或增強心肺功能。
「快3+慢3」不痠痛 1周走60 分鐘有效養肌
野瀨宏教授建議的走路方式是「間歇式健走」：先以70%體力快走3分鐘，再慢走3分鐘緩和運動，如此反覆循環。他說明，人們在開始運動後大約5分鐘，就會感到心跳加速、約20分鐘就會出汗，但依然能進行簡單交談。
野瀨宏教授說，「快走3分鐘」能讓肌肉產生適量乳酸，對鍛鍊肌肉有適當的刺激效果；而之後的「慢走3分鐘」則幫助代謝乳酸，避免痠痛，如此反覆交替快步與慢走，能防止肌肉痠痛和呼吸急促的狀況，是理想的步行方式。若持續進行，每周累積快走時間達60分鐘，就能看見顯著改善。
看更多：「5分鐘微步行」正流行，也能減重？美研究走比不走者 血糖峰值降很大！
提升體能、降血糖血壓、增骨質5個月見效
研究顯示，「間歇式健走」效果媲美重量訓練！一項實驗追蹤近9700名中高齡者，持續進行約5個月的「間歇式健走」後，結果顯示他們的體能平均提升10%，高血糖、肥胖、高血壓等症狀則下降20%，失眠、認知能力等精神症狀改善30%。腰椎、大腿的骨密度增加1%，顯示對預防骨質疏鬆有幫助。
腰痛、膝蓋痛不能走？這樣走疼痛改善了
有些中高齡長者可能會擔心自己的膝蓋或腰痛不適合運動，但研究發現，實行「間歇式健走」後，有50%的人膝蓋痛、腰痛症狀反而改善了。專家建議，如果長者擔心走到一半會疼痛，不妨搭配健走杖，或在水中進行「間歇式健走」，可在減輕腰部和膝關節負擔的同時，進行高強度運動。
看更多：他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
運動後30分鐘內喝1-2杯牛奶 效果更好
另外，專家也建議，在「間歇式健走」運動後30分鐘內，喝1至2杯牛奶或乳製品，更能促進肌肉修復與增長，提升運動效果。
專家強調，運動的關鍵在於「強度」而非「步數」，透過「間歇快走」這類簡單、有效且易持續的運動方式，可以幫助中高齡族群提升體能，遠離高血壓、失智症與生活習慣病。與其每天慢慢走一萬步，不如花30分鐘試試「間歇快走」，讓自己真正年輕起來。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／《東洋經濟》野瀨宏教授
其他人也在看
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6則留言
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4則留言
「癌王」胰臟癌發現時常已晚期！5年存活率不到5％，有8症狀千萬快就醫
根據衛福部 109 年國人死因統計結果，2020 年國人十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5，不可不慎。有「癌王」之稱的胰臟癌，因為在早期時幾乎無症狀，所以難以察覺，即使少數出現症狀，包括食慾不佳、上腹疼痛、噁心嘔吐、背痛、血糖升高、體重下降、黃疸、脂肪便等，也容易與腸胃或背部問題混淆，而難以早期確診。許多名人因胰臟癌過世，如世界三大男高音之一的帕華洛帝、香奈兒創意總監卡爾拉格斐、資深名嘴劉駿耀、聯安創辦人李文雄、體育主播傅達仁、新北市國民黨議員唐慧琳等，令人不勝唏噓。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 4則留言
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1則留言
不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命
現代人追求長壽、健康。醫師李思賢表示，新研究指出，想活得長壽，睡飽7小時比飲食、運動更重要，且睡眠不足對壽命的負面影響，僅次於抽菸。「因此，我在診間常發現，某些患者即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5則留言
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6則留言
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐該不該吃？研究解答！錯了害心梗、變胖還傷腎
168斷食法頗受歡迎，因此早餐該不該吃，備受關注。醫師黃軒表示，「早餐吃得好」很重要，2024年的一項研究指出，早餐熱量約佔全天20~30%，且早餐品質較高者，有助於心血管健康、代謝指標、較小的腰圍、較好的腎功能。若不吃早餐，反而容易高血脂、較胖、慢性腎病。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
糖尿病恐悄悄傷腸胃！醫揭「5大警訊」：很多人拖到神經已受損
（健康中心／綜合報導）許多糖尿病患者以為只要血糖數字控制得宜，身體狀況就能高枕無憂，然而腸胃不適往往是最容易被 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說
昨出現今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，為大安區70多歲男性，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞今(31)日證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
健檢正常卻常疲勞水腫、皮膚暗沉！ 營養師推5種食物對抗慢性發炎
何沂霖在臉書粉專發文表示，有些人健康檢查的數字仍在健康邊緣，卻經常覺得疲勞、水腫、肚子大，過了30歲皮膚更開始明顯暗沉、老化，會以為是年紀增加造成的，不過這些狀況可能不是因為老了，而是跟慢性發炎、氧化壓力有關。對此，何沂霖列出以下5種抗氧化、抗發炎的食物，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
自律神經失調難辨別，她跑各科竟服42顆藥！整合醫學醫師教10招助降低藥物治療、回歸良好生活
自律神經失調，如今已是現代的文明病，在這充滿緊張、恐慌的時代下，如何平緩自己的情緒，自在生活？對此，卓越健康診所、Hi-Q褐藻生活館主辦，以《現代人文明危機自律神經失調》為題，於7/3登場，邀請台灣整合醫學推廣協會理事長劉士銘醫師主講，陪伴大眾找回輕鬆自在的生活。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它
（記者周德瑄／綜合報導）一名營養師在Threads列出茶葉蛋等9種食物其實高糖，引發醫師反擊。醫師認為茶葉蛋滷 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言