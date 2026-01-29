不必放棄中國籍也能當立委？陸配李貞秀將進立院 內政部：就職1年內必須證明

民眾黨陸配李貞秀將於2月1日接任立委，國籍爭議備受討論。內政部次長董建宏今（29）日表示，李貞秀就職滿1年前，必須完成放棄中華人民共和國國籍的相關手續，要在就職之後才會開始追究有沒有放棄，而追究期是1年。

董建宏今日出席行政院會後記者會時受訪表示，內政部的立場一向非常清楚，依照《國籍法》要求，公職人員必須在就職時就提出放棄外國國籍主張之聲明，並必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，這沒有解釋空間，在就職當下的1年內要完成相關手續，不管是哪一國的國籍，都要放棄，就職滿1年前必須完成所有相關手續。

媒體提問，這表示若李貞秀沒有放棄國籍，還是可以當1年立委？行政院發言人李慧芝說，她要在就職之前提出已經放棄國籍的聲明，但因為她還未就職，還要等待就職當下有沒有提出；董建宏也說，她宣誓就職後，必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，有1年的時間完成程序。

李慧芝解釋，李貞秀就職時要提出「聲明」，宣告她已經開始有動作了；董建宏表示，李貞秀尚未就職前就是一般國民，有其他國籍是被允許的，所以要在就職之後才會開始追究有無放棄，而追究期是1年，依法她必須提出放棄中華人民共和國國籍的證明。

