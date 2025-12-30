不必煮! 餐廳年菜"當天現做" 熱騰騰外帶品嚐美味

中部中心／黃毓倫、林進龍、林子翔 台中報導

農曆春節圍爐，現代家庭懶得煮，餐廳順勢推出外帶年菜，標榜當天現做，保溫袋裝回去，但要怎麼還原美味呢？五星主廚不藏私，大方分享秘訣，除非熱湯，其他菜色像是海鮮，微波時間不要太久，加熱不要超過三分鐘，才能保持海鮮彈牙口感！

無敵佛跳牆、好喝香雞湯、還有美味海鯧魚，這些過年圍爐必備大菜，過去總讓婆婆媽媽傷透腦筋，得花上一整天在廚房忙進忙出，現在不用這麼辛苦，飯店主廚全部幫你做好弄好，而且不是冷凍菜色，全部都是當天當餐現做！

民眾：「有一些大菜的話，家裡如果想要吃，長輩他們準備真的比較辛苦，尤其像那個避風塘蝦，這道的話我們就很喜歡它的口味。」

民眾：「今年媽媽想說不要煮菜，就在家裡吃，所以想說來購買年菜。」





圍爐年菜經星級飯店主廚巧思擺盤，好吃又好看。（圖／民視新聞）









過年到了，也是子女們表達孝心的好時機，為了省去長輩辛勞，有民眾早早就到飯店預訂年菜。只是外帶年菜回家吃，經常讓人覺得，還是現場內用比較好吃，有時候加熱過後，不只味道跑掉不一樣，連擺盤也少了色香味，看了食慾大大減低。

飯店經理廖元祥：「我們是當天現煮現做，所以這是一個，跟冷凍年菜的差異，把這個內用的年菜，帶回去家裡，也可以維持新鮮，就是會吃到跟酒店裡面，內用的部分是一樣的。」

挑選年菜最大祕訣就是新鮮，當天現做口感最好，再來就是，加熱時間也有訣竅，海鮮類絕對不能過度加熱！

飯店主廚施致良：「我們現場製作的料理，我們拿回去沒有經過冷藏，我們當餐食用的話，大概微波三分鐘就可以食用，不建議加熱太久，因為海鮮的東西，它本身就一定會有它，彈牙的口感，加熱太久的話會影響它的口感。」





飯店年菜外帶，採用保溫袋，降低食物加熱時間，鎖住美味。（圖／民視新聞）









除了湯品可以加熱比較長時間，大部分的菜色還是不建議熱太久。為了減少加熱時間，飯店貼心備有保溫袋，外帶年菜鎖住原味帶回家，只要用點心思，等個幾分鐘輕鬆上菜，與家人開心圍爐！





