不必爭論誰「竊國」 何昱奇：不該竊走下一代的未來

全國運彩公會理事長何昱奇強調，只要台灣願意投資下一代，體育會變強、產業會變強，年輕人也願意生小孩。所以真正被「竊走」的不是錢，而是我們 「竊走了下一代的未來」。 圖：何昱奇/提供

[Newtalk新聞] 全民普發1萬元近日陸續入帳，曾建議行政院設「拒領」選項的法師釋昭慧認為，「直接入帳」的設計是對拒領民眾的無禮冒犯，還批評「所有政客都在光天化日之下揮霍國庫」，她不是動怒，只是想轟那些竊國政客。曾因普發現金與釋昭慧有番論戰的全國運彩公會理事長何昱奇說，比起爭論誰「竊國」，更重要的是：台灣下一代還能不能活得起來？所以真正被「竊走」的不是錢，而是我們 「竊走了下一代的未來」。

何昱奇說：「身為長期深耕基層體育與基層彩券通路的運彩公會理事長，每天面對的，是最真實的民意。我聽到的不是高來高去的政治語言，而是最直接的生活壓力。」像是「理事長，我不敢結婚啦。」「現在生小孩，每個月都是壓力。」「薪水沒漲，房價一直漲。」「孩子以後還能留在台灣嗎？」

對於釋昭慧拋出「竊國說」，他認為勢必會引起新一輪討論。但在他看來，比起誰竊誰、誰罵誰，台灣真正的危機，完全不在這些口水裡。真正讓人擔心的，是 下一代已經對未來感受不到安全感。台灣最大的威脅不是政治，而是下一代的「未來感消失」

他認為，台灣正面臨三個國安等級的結構性挑戰：第一是少子化衝擊全面擴大，孩子越來越少，學校班級數逐年縮減，運動隊、基層體育也受到深刻影響。再過10年，台灣可能不是孩子不打球，而是「沒有孩子可打球」。

第二是年輕人害怕成家，不是不喜歡孩子，而是不敢養。生活起薪、居住成本、育兒支出，全部壓在未來身上。

第三是產業升級速度不夠快。台灣曾靠亞洲四小龍起家，後來靠科技產業撐住國力。但下一個十年靠誰？靠什麼？這些根本性的問題，不是罵來罵去能解決的。台灣需要的不是比較誰最會守財，而是「誰敢打造全新世界視角的競爭力」。

他說，台灣不缺肯拚的人，也不缺有天分的年輕人。缺的是什麼？是國家級的產業策略與長期方向，是本土企業走向國際市場的格局，是年輕人願意留下的薪資與環境，是能安心養孩子的生活支持系統，是具備希望的下一代產業生態

何昱奇表示，當年亞洲四小龍的老一輩拚出了台灣的第一波繁榮；科技產業撐起第二波。現在，台灣必須打造第三波經濟力量，包括：AI、半導體技術深化。數位內容、運動科技、娛樂產業。生技醫療、綠能永續。產業園區與本土品牌的國際化。我們必須讓台灣企業擁有自己的核心實力，而不是永遠當別人的代工廠。

再從運彩產業看台灣未來：通路、人才、科技缺一不可：運彩產業是台灣消費市場的縮影。他我在這行二十多年最清楚，系統越先進，市場越能成長，通路越健全，體育越能被看見。

他強調，只要台灣願意投資下一代，體育會變強、產業會變強，年輕人也願意生小孩。所以真正被「竊走」的不是錢，而是我們 「竊走了下一代的未來」。噴口水不能讓台灣更好，勇氣才能，如果我們不把下一代的競爭力放在國家優先順序，繼續讓年輕人不敢成家、讓企業不敢投資、讓產業不敢突破！這才是真正會讓台灣被「竊空」的原因。

他最後表示，台灣不需要更多口水，需要更多勇氣，身為運彩公會理事長，他看到的是：全台二千多家投注站的艱苦，五萬名彩迷反映的社會底層心聲，無數基層家庭每天面對的生活壓力，他希望我們的國家更應該關心：下一代敢不敢留下？年輕人敢不敢生小孩？企業敢不敢投資台灣？台灣敢不敢走出去？台灣的軟實力，不是靠守財守出來的，而是靠 打造下一代具備國際競爭力的能力 守下來的。

