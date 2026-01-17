不必糾結選國產還是進口 其實豪華車也能輕鬆入手

記者鍾釗榛／綜合報導

對許多人來說，買一台新車不只是交通工具，更像是人生邁向下一階段的重要里程碑。台灣奧迪即日起推出「Audi 新旅程．心禮遇」購車專案，替準車主準備多元又彈性的財務方案，讓入主四環不再是遙不可及的夢想，而是現在就能實現的計畫。

奧迪規劃多元又彈性的財務方案。（圖／Audi提供）

這次專案主打低頭款、低月付與分期零利率等選項，讓消費者可以依照自身需求，自由安排最適合的購車節奏。其中Audi Q3指定車型更祭出首年超低月付9,999元方案，讓想換休旅車的族群輕鬆跨出第一步。

廣告 廣告

專案主打低頭款、低月付與分期零利率等選項。（圖／Audi提供）

不論是都會通勤、家庭用車、純電移動或熱血性能取向，Audi完整產品陣容都能滿足不同駕馭期待。結合設計美學、智慧科技與駕馭樂趣，讓每一次出門都多一點質感，也多一分安心。

奧迪Q6 Sportback e-tron電動休旅。（圖／Audi提供）

台灣奧迪表示，希望透過更透明且彈性的購車方案，讓消費者能做出最適合自己的選擇。從人生第一輛豪華車，到陪伴家庭成長的重要夥伴，Audi 不只是車，更是每段旅程的最佳夥伴。

奧迪Q5休旅。（圖／Audi提供）

更多三立新聞網報導

信義區出現巨型玩具盒 裡面裝著一輛1：1玩具車！

全球市場遇冷、台灣卻熱賣 保時捷靠三款車逆勢突圍

汽車銷售大戰開打 MAZDA一月限時購車優惠曝光

太陽能＋冷氣＋雙人床 本田「行動小宅」顛覆想像

