不必花50萬！ 搶不到鹿港天后宮斗首 還有198盞財運亨通斗

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到蛇年點燈時節！由於彰化縣鹿港鎮天后宮要價50萬元的財運亨通斗「斗首」確定由謝女續點，讓許多人夢碎。該管委會表示，還有198盞財運亨通斗將於12月20日受理現場報名，每盞8800元，幾乎以往點過的公司行號或是家庭，都會繼續來排隊。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，鹿港天后宮每年預約點燈都是農曆11月1日上午8點起跑，今年剛好國曆是12月20日，適逢星期六，方便有意排隊民眾到場。

劉家汶說，今年點燈價格不變，安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿，每人全年都是800元， 財運亨通斗則是每盞全年8800元。除了財運亨通斗因為不受理匯款與轉帳，必須現場辦理，每年都會有民眾特地排隊來辦理。往年還有老闆指定員工來排隊，頭號任務就是「一定要點到財運亨通斗」。

而閤家平安斗因為全年3800元，也深受許多家庭的歡迎，認為全家點一斗，既可保佑全家人，價格更划算，也是人人必搶的熱門點燈選擇。

劉家汶說，網路點燈也大幅成長，目前已有4成都是利用線上點燈，只要用手機就可點燈，也讓線上點燈比例年年增加。

