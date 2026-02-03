（圖／本報系資料照）

在李鴻源前部長的邀約之下，許多業界的菁英、社團會長2日一起前往北京，參加「兩岸交流前瞻論壇」。身為參與者之一，我能證明絕大部分團員均非國民黨員，包括我在內！論壇有3個組別，我被分配在觀光產業組，任務就是協調與溝通，討論如何協助台灣觀光產業甚而周邊服務業解決目前的囧境。

猶記馬政府期間，只要攸關兩岸議題，民進黨一貫作法，先扣國賊的帽子，再造謠抹紅又抹黑。而當年的確是因兩岸的和平，帶給台灣觀光產業一片榮景！連開計程車的司機大哥每天也樂呵呵的數錢收工！

誰料，這9年民進黨帶領台灣走向戰爭邊緣，全世界都在為台灣冒冷汗，而政府卻將命運寄託美、日。殊不知日本首相高市早苗已經註解了「台灣有事」，日本的有事主要是「準備撤僑」！

而美國川普即將與習近平會面，許多專家都認為美國會拿台灣當籌碼，此刻的台灣已經是「席上的肉」，至於搭什麼酒、刀叉從哪下手，全由他們決定。政治家說「無能比貪腐更可怕」，而此刻的政府是既無能又貪腐！甚至用卑劣的司法手段打壓異己！

觀光業、餐飲業早就失去了榮景，這9年大部分的基層員工不僅少了獎金，甚至陷入失業！期盼兩岸交流前瞻論壇能有收穫，更能有所突破，那將是攸關產業約百萬員工的福利改善、國家稅收的增加，甚至為相關產業增加升級的機會。

如若如此，民進黨仍然發動名嘴、網軍、扣帽子，說風涼話。請大家看清楚，誰才是國賊？（作者為伊尹學院院長）