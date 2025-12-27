不必追雪！今水氣減少回溫 震後山區土石恐鬆動

即時中心／林耿郁報導

今（28）天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部、花東約23至25度，日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

降雨方面，氣象署指出，今天水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲。

清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意；此外，若溫度及水氣配合，北部3,500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象，以及強震後山區土石鬆動危險。

離島天氣：澎湖多雲，18至21度，金門晴時多雲，13至19度，馬祖陰時多雲，12至15度。

東北風偏強，桃園、台中、彰化沿海、恆春半島，以及澎湖、綠島有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

