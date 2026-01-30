不必飛京都！2026內湖樂活夜櫻季盛大開跑 漫步東湖感受絕美櫻花隧道

記者/鄭欣宜報導

冬盡春來，櫻花隨著季節更迭漸次盛開，白天和夜晚展現不一樣的風情。2026樂活夜櫻季的首場活動將於1月30日在內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日，公園處特別設計燈光照明，讓賞櫻民眾在月夜之下，享受另一種櫻花之美。希望在音樂、光影與花景交織下，民眾獲得藝文的、精緻的賞花感受。彷彿不用出國，也能置身京都賞櫻的氛圍。

內湖樂活公園櫻花美景 圖/台北市政府

樂活二期公園於今年正式開放，與往年相比賞櫻的空間更有餘裕。大家帶著悠閒的心，漫步在賞花步道上，可以欣賞夜間寒櫻、八重櫻與吉野櫻交錯綻放的景致，從1月底至2月底隨著時間推移，不同品種的櫻花將陸續綻放，為市民帶來難忘的視覺盛宴。

本次樂活夜櫻的現場光影設計由公園處路燈工程隊擔網負責。分隊長余政彥表示「曾經去過京都賞櫻，對於哲學之道的櫻景念念不忘。」「櫻花是主角，我們燈影只是配角，但只要用點巧思，對於櫻景的提升相信也是大有幫助。」

內湖樂活公園櫻花美景 圖/台北市政府

路燈工程隊長李七郎表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內精心妝點多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，這不僅是一場視覺盛宴，更結合了音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，誠摯邀請民眾走進公園，親身體驗這場別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。

最後溫馨提醒，雖然周邊停車空間較往年充裕，仍建議多利用大眾運輸前往，以獲得更順暢的賞櫻體驗。可搭乘捷運文湖線至東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘即可抵達；或搭乘 53、281、287、630、646、棕19、藍12、藍51至「東湖社區站」步行1分鐘；203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2 至「東湖國小站」步行2分鐘即可到達。鄰近亦設有 YouBike 站點，提供多元便利的交通選擇，同時也請民眾在園區周邊道路行走時，特別留意過馬路的安全，注意來車，共同維護賞櫻安全。