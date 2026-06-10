不忍了！中國公務船假冒管轄權廣播 民進黨團：這是在吃台灣豆腐應譴責

記者盧素梅／台北報導

民進黨立法院黨團今(10)日召開輿情回應記者會。（圖／翻攝畫面）

針對中國公務船以日菲談判為由藉機侵擾台灣東部海域，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10）日批評，中國在台灣、日本與菲律賓高度重疊的一個經濟海域裡面是沒角色的，中國是把台灣當成它的一部分，中國認為它的經濟海域不是從它的沿岸起算，而是從台灣，甚至是綠島、蘭嶼繼續往東到太平洋，再擴展200海浬，中國是在吃我們豆腐，向國際傳達錯誤的訊息，應該要受到譴責的是中國。

中國公務船以日菲談判為由藉機侵擾台灣東部海域，海巡署表示，中國5艘公務船9日上午已遠離台灣海域，但期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。陸委會昨天晚間指出，中國船艦此舉已嚴重違反國際法，破壞區域和平穩定，陸委會嚴厲譴責。

廣告 廣告

民進黨團上午召開輿情回應記者會，莊瑞雄指出，日菲談判其重疊經濟海域問題，台灣沒有權力說我們也要談，但是日菲在談判時，台灣也不是路人甲，台灣跟日菲之間的確牽扯到我們專屬的經濟海域，因此台灣人可以講的是涉及到我們200海浬的經濟海域，日菲怎麼談都不會拘束到台灣，當日菲在談時，台灣當然要保持關注，適時去對外澄清，他相信外交部也有做到。

莊瑞雄表示，真正可惡的是，中國的一個動作，中國對台灣及日菲高度重疊的經濟海域裡面，中國並沒有200海浬的問題，中國認為它的經濟海域不是從它的沿岸起算，而是從台灣，甚至是綠島、蘭嶼繼續往東到太平洋，再擴展200海浬，中國是在吃台灣的豆腐。

莊瑞雄批評，中國假借日菲的談判，派出公務船執法，這個反而我們要譴責中國，不要用灰色戰略方式，向全世界傳達錯誤的訊息，「我們反而要譴責中國假借任何的名義，在國際上也是對台灣的一種施壓，在野黨的箭頭應該指向中國這樣無理蠻橫的行為。」

更多三立新聞網報導

「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老

日菲啟動EEZ劃界談判！林佳龍曝「不影響台權益」：別落入中共認知作戰

日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見

虎航冬季航班第二波促銷來了 「最低1199元起」10點開搶

