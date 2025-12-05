不忍了！「助理費除罪」付委審查 國會助理工會抗議：嚴正反對倒退修法

針對「助理費除罪」付委審查，國會助理工會今天（5日）發聲明抗議，並批評這次修法不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍提案修法，為民代助理費案除罪化，2項法案在今天（5日）上午的立法院會中無異議付委審查，外界質疑這次修法是「自肥條款」，也引發國會助理們炸鍋。對此，國會助理工會發聲明抗議，表示這次修法不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治，「本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此修法」。

陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》。其中將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，並刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢據核銷」。

相關提案遭外界質疑，若修法通過，助理費未來可能就會直接落入立委私囊，助理更可能被以各種理由剝削福利，引發國會助理們炸鍋。而立法院會今天上午處理報告事項時，現場立委無人表達異議，2項草案順利付委審查。

對此，國會助理工會表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥。

國會助理工會提到，這次修法不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治，「本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此修法」。

國會助理工會呼籲朝野立委，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢，因此國會助理工會自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」。

國會助理工會盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務、以成為立委問政服務堅實可靠的支持。



