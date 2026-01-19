不忍了!台南市教育局首次針對特定人設立澄清專區網站。

台南市教育局長鄭新輝（左三）19日出面說明網紅拍片誤導社會，更再官網設置澄清專區，台南市副市長葉澤山（右三）表示支持。（程炳璋攝）

台南網紅「鄭方形」前年因質疑就讀幼兒園的女兒遭不當管教槓上台南市教育局，之後又指控女兒遭園長性侵，去年初經司法處分不起訴。去年底竟開始重製新影片，向網友公開募款。台南市教育局首次在官網針對特定人設立澄清專區，強調「勿轉傳其影片更不要捐款」，怒指「他才是網路霸凌的加害者」。

本名鄭宇呈的網紅「鄭方形」民國113年9月向教育局投訴2歲女兒在幼兒園遭不當管教，教育局審視後認定「非屬情節重大」，對教保員提出裁罰。

鄭男並未罷休，再指控女兒遭園長性侵，大鬧教育局質疑吃案，要求給監視器畫面，台南市教育局強調，依法畫面「可以看、不能給」，陪同他逐一檢視監視器影像。

鄭男卻疑似趁隙偷走其中監視器硬碟，回家剪輯成影片，繼續在網路上指控教育局拒給監視器畫面，塑造被害家長形象，影片流量一度衝高，掀起一群網紅跟風討論此案。

鄭男更趁跨年晚會人潮聚集，跑去施放氣球、大撒傳單，繼續逼迫台南市政府交出監視器畫面，台南市教育局承辦人員因不堪其擾，基層承辦員離職、股長轉調他單位，科長選擇退休。

直到去年2月，台南地檢署作成性侵案不起訴處分，更駁回鄭的再議申請，事件平息告一段落。不料，他去年底重製影片，舊聞新炒，去年底再重回跨年晚會現場，與維安的警方追逐碰撞，遭警提告妨害公務。

鄭男1月初索性發起網路私人募款，要網友「斗內」官司經費，獲1票粉絲募資。但只要有網友留言質疑影片內容真偽，多數都被刪除，甚至遭霸凌。

台南市教育局不忍了，除了元旦透過臉書粉絲頁發文陳澄清，19日首次針對特定人，設置「鄭方形事件」澄清專區，呼籲民眾「不要轉傳鄭的影片」、「不要捐款」，強調鄭才是網路霸凌的加害者。

澄清說明會上有「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮、律師、幼兒園執行長與家長一起出席，家長更激動哽咽表示，鄭男影片點閱率動輒50、60萬筆，自己的小孩影像也被剪進影片中，要求刪除還遭責罵、更被他的粉絲霸凌。有家長出面支持園方，呼籲外界勿受網紅影響「他只是要流量賺錢」。

被鄭男攻擊最慘的幼兒園長表示，此案因家長是有聲量的網紅，明明是無中生有的事情，卻因包括自己在內的多數人沒有網路聲量，感覺一路挨打。

台南市教育局長鄭新輝表示，市府對兒少案件一定追究到底，但過分製作不實影片，誤導社會還作私人募款，絕對有必要出面澄清。

