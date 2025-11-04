不忍了！名嘴開轟黃敬平「不該存在國民黨」
[NOWnews今日新聞] 親藍粉專《政客爽》昨（3）日發文點名桃園市議員黃敬平，直指他最該被淘汰，更呼籲選民不要再投給他，喊話要他滾回去當名嘴，揚言要一路打他到2026。對此，黃敬平昨晚發文回應：「黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。」
《政客爽》昨發文痛批，國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，很多話當時不願意講，是不想被綠營做文章，選完了，該被檢討的人一個都跑不掉。一位政治人物，在自己同黨陣營，甚至同一個縣市的議員（指凌濤）備受對手全力攻擊時，卻用這種方式去奚落配合製作單位，相當罕見，也不願意花點時間回去看看凌濤那句話的脈絡。
該粉專今再發文直指，如果支持者是一個希望追求公平正義、有正常媒體環境的台灣人，絕對要呼籲親朋好友「2026不要投票給黃敬平」繼續當議員。作為政黨，黃敬平違背政黨的黨格，不該繼續存在這個政黨。作為議員，黃敬平公然抹黑霸凌無辜公民，不該繼續再當市議員。唯一支持黃敬平2026滾回去當名嘴。
面對砲轟，黃敬平也隨即發文3句回應：「
黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快」，不過，《政客爽》親自到底下留言繼續砲轟：「誰跟你親？就是黨主席選舉選完了才臭你啊，免得您這位大議員上節目說我帶風向。國民黨有幾個人跟你一樣跑去綠營政論嘲諷自己人？要論霸凌，你跟綠營政論霸凌自己人的時候不是很爽嗎？還狂臭馬英九自己忘了嗎？你這嘴臉真的是太好笑了，知道私底下有多少人討厭你嗎？你是不是小學老師沒教你雙標兩個字怎麼寫啊？」
