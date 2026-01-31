不忍了！央廣鹿港分台護城河變垃圾河 央廣說話了！

央廣鹿港分台護城河從荷花河變成垃圾河，大量保麗龍盒與垃圾塞在河道。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中央廣播電台鹿港分台在2018年已登錄為彰化縣文化景觀，電台入口的護城河卻成為垃圾天堂，爆量的保麗龍箱、寶特瓶與大包垃圾，塞滿河道，讓文化景觀蒙羞。央廣表示，已找廠商清掃，現場有錄影監視設備，未來發現民眾有丟棄行為，將向環保局舉發，依法處理。

央廣鹿港分台入口位於鹿港鎮光復路，鄰近鹿港天后宮、鹿港高中與鹿港早市，由於早市面積有限，蔬果肉品店家向外擴充到央廣鹿港分台的對面，讓光復路一躍成為人氣最旺的早市，由於央廣鹿港分台已停止播音功能，央廣外圍人行步道、路邊停車格也成為攤商進駐的熱點。

央廣指出，鹿港分台護城河被丟大量垃圾，每年都持續委請廠商處理，因為發現垃圾被丟棄的情況越來越嚴重，加上已收到鹿港鎮公所與環保單位來函，目前也由廠商正在清除雜草與垃圾中。

央廣強調，雖然鹿港分台已停止播音功能，但護城河周邊都有裝設監視錄影設備，也有貼上警語，強調亂丟垃圾最高可罰6000元，由於近年來持續發現清完垃圾又被丟垃圾，未來只要監視器發現有民眾亂丟垃圾，將會依法向環保單位來進行舉發，終止垃圾亂丟的情況。

不少民眾表示，央廣鹿港分台的護城河以前曾是種滿荷花，非常漂亮，早年還有播音時，哨亭還會站憲兵，如果民眾太靠近的話，憲兵還會趕人。沒想到，現在因為央廣停止播音，人員全數撤退，光復路變身為超級大早市，護城河竟然變成了垃圾河，令人非常感慨。

央廣鹿港分台都有丟請勿丟垃圾的警語，但未見功效。(記者劉曉欣攝)

央廣鹿港分台入口造型非常簡潔有力，如今門口的人行道與護城河滿是垃圾。(記者劉曉欣攝)

央廣鹿港分台以往有憲兵守衛，鹿港人只要一靠近就趕人，如今沒了播音功能，護城河變成垃圾河。(記者劉曉欣攝)

央廣鹿港分台的人行道被人亂堆雜物，護城河就成為隨手亂丟的垃圾場。(記者劉曉欣攝)

