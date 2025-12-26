不忍了！學生直球提問鄭麗文竟被肉搜、攻擊 東吳政治系學生會發聲

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學政治學系演講（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文22日晚間到東吳大學政治學系演講，學生直球提問統獨立場，以及俄羅斯總統普丁是否是獨裁者等，但鄭麗文不僅稱學生挑釁，還嗆提問的東吳大學政治學系副教授陳方隅「沒有大腦」，提問的學生也遭到鄭麗文的支持者肉搜、攻擊，相關爭議持續延燒。對此，東吳大學政治學系學生會25日深夜發出聲明呼籲，各方立即停止任何越線行為，避免讓校園氛圍與同學安全感持續受損。

東吳大學政治學系學生會表示，感謝大家本學期對各場講座與活動的關注與參與。也正因為大家在意公共議題、在意系上氛圍，系學會才更必須嚴肅面對近期網路討論逐漸升溫、甚至有失分寸的狀況。

系學會指出，觀察到，部分討論已經從「對議題的批評」滑向「對個人的攻擊」，甚至出現以匿名帳號、側翼粉專等形式起底同學、影射身分、放大衝突的行為。對此，系學會深感遺憾，也必須明確表達立場：政治立場可以不同，但校園作為教學與學習場域，不應被當作政治鬥爭的戰場，更不應以傷害同學為代價。

系學會認為，藍綠白各派代表公開上台辯論、理性對話，都遠比在網路上以起底、嘲諷、貼標籤的方式「互相消耗」更有價值，也更符合一個政治系應有的公共討論倫理。即使先前活動設計了「政面對決」以運動代替衝突的交流形式，仍未能完全消解各方情緒與衝突，系學會理解大家有想說的話，但不接受任何越界行為。

基於上述，系學會提出以下呼籲與處理方向：

一、停止一切出格行為：包含起底、肉搜、影射個資、煽動群眾攻擊、惡意剪輯與斷章取義等。任何形式的騷擾與人身攻擊，都與公共討論無關。

二、回到理性討論的規則：批評可以針對論點、政策、觀點與論證，不針對同學個人。

三、要吵就上辯論場上吵：系學會抱持「有爭議就公開說明白」的態度。若各方確實心癢難耐、希望把話講清楚，歡迎在留言區報名參與辯論交流；若報名人數與立場分布足夠，系學會將評估規劃一集公開節目或辯論活動，讓大家在規則與主持下把話說完、把論點說清楚。

最後，系學會強調，支持多元立場的存在，也願意提供公開、合規、可受檢驗的討論舞台；「但我們同時嚴正呼籲各方立即停止任何越線行為，避免讓校園氛圍與同學安全感持續受損。謝謝大家的理解與配合」。

