不忍了！川普政府怒封前歐盟執委等5人簽證 控「言論審查」打壓美平台

美國國務卿盧比歐。路透社



川普政府多次批評歐盟《數位服務法》已超越合法監管的範疇，並在週二（12/23）進一步宣布，對前歐盟執委及反錯假訊息活動人士祭出簽證禁令，指控5人協助外國政府審查美國社群媒體平台。

2022年生效的《數位服務法》（DSA）旨在打擊仇恨言論與錯假訊息，是歐盟具有里程碑意義的立法，但川普政府認為，《數位服務法》扼殺言論自由，並對美國科技公司造成成本負擔，已下令外交官反對該法。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發聲明表示，遭簽證禁令鎖定的5人「曾推進脅迫美國平台審查、取消廣告收益並壓制其反對的美國觀點」，而這些激進活動人士與「武器化」的非政府組織（NGO），均協助外國政府推動針對美國個人及企業的審查打壓行動。

盧比歐雖未具體點名，但公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）在社群媒體X揭露名單，指控這些人士「煽動對美國言論的審查」，其中包含法國前企業主管布勒東（Thierry Breton），其曾於2019至2024年間擔任歐盟內部市場事務執行委員。

羅傑斯稱布勒東是《數位服務法》的「幕後主使」，並指他曾在科技大亨馬斯克（Elon Musk）與川普進行訪談前對馬斯克施壓。

羅傑斯表示，這波簽證禁令也針對非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed）、德國非營利組織HateAid的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon），以及總部設在英國的「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）共同創辦人梅爾佛（Clare Melford）。

歐盟執委會本月5日首度引用《數位服務法》，對馬斯克旗下社群媒體平台X開罰1.2億歐元（約新台幣43億元），理由是該平台違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號，令馬斯克憤怒發文稱：「歐盟應該被廢除」。

美國副總統范斯（JD Vance）亦在X發文警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」；副國務卿藍道（Christopher Landau）隨後表示，歐盟的監管立場可能會對西方共同的安全與價值觀造成損害。

