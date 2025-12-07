不忍了！慰安婦阿嬤遭政治消費 婦援會痛斥央視手段卑劣

[Newtalk新聞] 婦女救援基金會今（7）日痛批中國官媒央視「做假新聞」，指控對方以二戰紀念專題為由申請採訪，卻違背「不涉政治」承諾，將慰安婦歷史移花接木，剪輯成攻擊台灣政府「媚日謀獨」的政治宣傳片。婦援會除要求道歉外，更罕見強硬表態反對中國對台文攻武嚇，強調支持國防戰備。





爭議爆發點在於央視5日播出的報導內容。該節目將單純的歷史回顧，刻意穿插勞團抗議畫面與前立委邱毅的言論，指稱總統賴清德「讓台灣人當日本馬前卒」。報導標題更直接定調為「反戰反賴，台灣各界批評民進黨媚日謀獨」，把嚴肅的二戰慰安婦史料，與現實政治攻防混為一談，以此佐證日本犯下反人類罪，藉此打擊台日關係。

婦援會還原過程表示，基於教育推廣使命，日前同意央視進入全台首座慰安婦人權場館「阿嬤家和平與女性人權館」拍攝，主因是對方聲稱要製作二戰結束80週年專題。採訪前，央視記者明確承諾報導方向將聚焦歷史，絕不涉及攻擊台灣或日本政府等政治操作，沒想到最終成品卻完全背道而馳。





針對央視移花接木的手法，婦援會發出嚴正抗議，指責該媒體嚴重違反新聞倫理，透過惡意剪輯扭曲原意，導致慰安婦歷史淪為政治鬥爭工具，這不僅誤導視聽，更傷害了基金會與受害者聲譽。婦援會要求央視必須立即更正並道歉，否則未來將全面封殺，拒絕該媒體任何採訪請求。





聲明最後更進一步確立立場，強調婦援會雖承繼阿嬤「追求真相、不陷仇恨」遺志，主張和平反戰，但這也包含反對任何國家發動侵略，特別是中國對台灣進行的文攻武嚇。該會明確表態支持保衛台灣安全的各項國防與民防準備，不容許歷史傷痛被有心人士惡意利用。

