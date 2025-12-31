不忍了！「散彈槍破胸」女鄰居只因她太吵 魯莽嘉義翁下場曝光

記者林昱孜／台南報導

不忍了！嘉義翁「散彈槍破胸」女鄰居只因她太吵，二審維持原判14.5年。

嘉義縣中埔鄉去年發生一起震驚社會的鄰里槍擊案。一名77歲余姓老翁因不堪長期遭受鄰居製造的噪音干擾，竟憤而持散彈槍闖入對方家中，將57歲殷姓女鄰居當場擊斃。一審余翁被判處14年6月徒刑，全案上訴後，高等法院台南分院今（31）日宣判，駁回上訴，維持一審原判。

回顧案發經過，這起悲劇發生於2024年8月19日下午3時許，余姓老翁因不滿殷姓女鄰居長期製造噪音，導致全家人身心俱疲，雙方積怨已久。當天余翁情緒失控，手持一把20多年前友人贈送的散彈槍，直接闖入殷女住處廚房，朝其胸口近距離開槍，導致殷女傷重不治。

案發後余翁主動投案，警方到其住處查扣長槍、霰彈，余翁經檢方訊問後，聲押獲准。嘉義地方法院審理後，依殺人等罪合併判處余翁14年6月徒刑。案經上訴，高等法院台南分院審理認為，原審認事用法無違誤，量刑亦屬妥適，因此駁回上訴，維持14年半刑度。全案可上訴。

