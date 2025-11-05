不忍了！「最潮禮生」自爆受邀商業合作：出事前還在約

Miga美家爆料9月曾被該藝人以合作名義多次邀約。（圖／翻攝自Miga美家IG）





「護理系女神」謝侑芯10月赴馬來西亞猝逝，大馬警方4日宣布案件方向改以謀殺調查，同時將傳喚涉案藝人到案。在案件升溫之際，擁有「最潮禮生」封號的網紅Miga美家自曝，她在9月中也曾被同一名藝人以合作之名接觸，要求單獨相處、訂飯店、喝酒、問喜歡吃什麼餐廳，讓她感覺情況不單純，最終拒絕合作，並直呼「直覺救了我」。

Miga美家在臉書發文表示，當時該藝人主動聯絡她，稱有商業合作，但談話內容並不尋常，「一直強調要單獨見面談合作，還說會幫我訂飯店、問我喜歡吃什麼、會不會喝酒」。她回想當時就覺得不對勁，雖然對方話講得很漂亮，但她察覺到這並不是正常的工作邀約，因此決定拒絕。

她強調，當時只是相信自己的直覺，沒想到如今對照新聞，才意識到自己可能躲過一場危險，「那份直覺真的救了我」。

更讓她震驚的是，在10月26日新聞曝光的前幾天，該藝人仍不放棄且持續聯繫她。美家坦言，看到新聞後瞬間感到「震驚、後怕、憤怒」。

她直言，「我不是那個出事的人，但我是那個在危險裡冷靜走開的人。」並呼籲所有人，無論對方多有名、看起來多親切、握有多少資源，只要覺得不舒服，就有權利說不，每個人都值得被尊重。



