不忍了！月台嬉鬧、跨黃線 擬修法最高罰7500元

交通部將要修正鐵路法，未來民眾在月台跨越黃線、追逐嬉戲，或做出危險行為，勸導又不聽，可依規定開罰最高7500元罰鍰。（圖／東森新聞）





為了防止落軌意外再發生！交通部將要修正鐵路法，未來民眾在月台跨越黃線、追逐嬉戲，或做出危險行為，勸導又不聽，可依規定開罰最高7500元罰鍰。

灰衣男子在台鐵月台上一個翻身玩起倒立，附近民眾看傻眼，甚至還有人直接闖入軌道自拍。

穿著紅色上衣的婦人踩上鐵軌架起腳架，張開雙手想拍張美照，遭到列車鳴笛，近年來台鐵高鐵多次發生落軌意外，為了改善鐵道環境安全，交通部近日預告要修正鐵路法，如果民眾在月台嬉，跨越黃色警戒線，經勸阻仍不改善，可依規定開罰1500元到7500元。

廣告 廣告

台鐵旅客vs.潮州站副站長(10.23)：「嗶嗶嗶嗶，退後啦，車來了啦，幹什麼啦。」

另外，若是在電扶梯逆向行走以及妨礙車門、月台門關閉，或是逃票，同樣最高會被開罰7500元，若在列車行駛間攀附跳車，經勸導不聽也將面臨加倍處罰。

這次修正草案也針對「擅自設置平交道」的情形，未來罰鍰也將大幅加重，從原先最高5000元，提高至3萬到15萬元，並須限期拆除。

更多東森新聞報導

不只宜蘭警重傷！北市交警為蕭美琴清道車禍斷手

卓揆喊「斷掉小紅書」！蔣：「打詐沒章法」別有目的？

國民黨發言人李明璇自曝「霸凌過往」 至今仍感到窒息

