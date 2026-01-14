不忍了！楊瓊瓔為台中產業怒槓中央：公開美關稅真相

表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔14日在臉書指出，她長期在立法院經濟委員會打拚，最清楚產業界要的是什麼，她要求中央政府，應該儘快公布美國關稅談判結果！並強調，面對挑戰她準備好了！會與產業界站在一起，用最務實的態度，守護臺中的經濟命脈！要用故事感動世界，讓產業飛得更高，用經濟實力證明臺中！

楊瓊瓔14日參加大甲幼獅工業區廠商協進會第 9 屆、第 10 屆理事長交接典禮時表示，她感受到大家對近期國際局勢的焦慮，特別是媒體上對於美國關稅議題傳得沸沸揚揚，搞得人心惶惶。她長期在立法院經濟委員會打拚，最清楚產業界要的是什麼。

廣告 廣告

楊瓊瓔直言，她強烈要求中央政府應該儘快公布談判結果！只有政府正式公告的數字與政策，才是最精準、最可信的依據。請政府不要再沈默，把確定的遊戲規則講清楚，讓人民安心、讓產業放心，才能穩住步伐，強化自身的競爭力。

除了要求中央給答案，楊瓊瓔承諾在地方層級做好基本功，給產業穩定的水電、充裕的用地，以及一個能幫大家解決問題的市府團隊。「我們要做的，是讓企業能心無旁騖地衝刺，讓政府成為你們最強的後盾」。

另外，楊瓊瓔在臺中市產業故事館發展協會理事長交接時也承諾，「全球產業故事展覽交流大會」第一場一定要在臺中舉辦！

因為臺中有最深厚的產業底蘊！要帶動 「會展經濟」，由政府搭台、產業唱戲，將在地的觀光工廠與故事館轉化為國際品牌，讓全世界的買家都看見臺中！

楊瓊瓔強調，面對挑戰，她準備好了！會與產業界站在一起，用最務實的態度，守護臺中的經濟命脈！要用故事感動世界，讓產業飛得更高，用經濟實力證明臺中！

【看原文連結】