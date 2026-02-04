不忍了！烏拉圭稱「支持中國為統一所作努力」 外交部反擊：深深不以為然

​南美洲國家烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）3日會晤中國國家主席習近平，會後兩國發布聯合聲明，當中提及「烏方重申堅持一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。烏方反對任何形式的台灣獨立」等語。對此，我國外交部今（4）日發布回應嚴正駁斥，並對烏拉圭政府附和中國的政治立場，「深深不以為然。」

習近平近期接連接見加拿大總理卡尼（Mark Carney）、芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）等北大西洋周邊國家領袖後，再於3日會晤歐希。對照中國後續公開的文字，卡尼稱「重申其長期堅持一個中國政策的承諾」、歐爾波稱「芬方堅定奉行一個中國政策」、施凱爾稱「英方在台灣議題上長期奉行的政策沒有改變」，歐希與習近平會後聲明措辭明顯不同，不僅堅持的是「一中原則」，還揚言反對台灣獨立、支持中國政府為實現國家統一所作努力。

對此，先前對加拿大、芬蘭及英國領導人相關發言未多作回應的我國外交部，今日發布回應指出，中烏兩國聯合聲明公然罔顧客觀現狀，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容，外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更突顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部： 烏拉圭政府切勿一再為中方言論背書 ​

外交部也向烏拉圭政府喊話，呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

