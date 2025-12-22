不忍了！網友影射撕毀小橘書是「自導自演」後刪文道歉 馬德親自還原現場

19日傍晚台北捷運台北車站和中山商圈發生隨即殺人案，57歲的余家昶在案發當下英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈，成功阻止更大規模傷亡卻不幸喪命。民眾自發性發起在余家昶當下阻止張文犯案而遭刺殺現場進行悼念，結果有民眾怒控社會安全網破裂，甚至疑似撕毀小橘書「台灣全民安全指引」，事後卻有網友在社群發文影射是《中天新聞》記者林宸佑所為。對此，林宸佑也現身還原現場狀況，至於該名網友已經刪除一開始的PO文，不過仍遭到截圖。

有網友造謠指控中天新聞記者在悼念余先生位置撕毀小紅書，林宸佑親上火線說明。（圖／中天新聞）

廣告 廣告

這起北捷隨機殺人案發生後，許多民眾為感念余家昶見義勇為，阻止張文犯案，便到案發點獻花悼念。《中天新聞》記者林宸佑今（22）日前往現場採訪時，有民眾疑似對於整個行兇過程如入無人之境感到不滿，更怒控「社會安全網根本已破」，便在余家昶的悼念點前，撕毀小橘書「台灣全民安全指引」。

現場拍到小橘書遭撕碎棄置在地上的情況。（圖／中天新聞）

只不過事後有網友在Threads發文和秀出3張照片，內容指控「我看不懂在悼念伯伯的這個地方，故意撕毀小橘書是什麼意思？我就等著看新聞，這個男生記者，是不是有點眼熟？」

事後有網友發文影射是中天記者撕毀小橘書。（圖／翻攝自Threads）

該名網友還繼續發文，「大家一直在問，是不是記者撕的？我不知道，我背著他們在放紙條，我放紙條跟悼念過程沒有2分鐘，轉身就看到碎紙，也沒見他們訪問撕紙人士的狀況，所以只有一個可能是他們自己放的」。

該網友還稱說有可能是中天記者自己放的。（圖／翻攝自Threads）

就在該名網友發文影射記者自導自演沒多久，有另名網友將原PO貼出的1張照片進行後製上文字，內容寫到「中天記者在台北車站悼念余先生的位置，刻意拍攝撕毀小橘書畫面，故意製造台灣分化的樣子，讓台灣更撕裂」，該網友甚至還直接把「中天記者林宸佑」的文字打出來。

有另名網友後製文字直指是中天記者林宸佑撕毀小橘書。（圖／翻攝自Threads）

對此，林宸佑也親上火線回應並還原情況，並直言「我怎麼可能會去撕小橘書？」林宸佑表示，今天中午到北捷進行採訪，主要是被北捷收到，有人要在下午1點半放置炸彈的訊息，所以就到現場採訪。所幸經過警方高規格的嚴密監控下，並未傳出任何意外，當下在現場採訪期間，看到有民眾在現場撕毀毀小橘書，於是就報導出來，沒想到回到公司後，就有網友在Threads發文造謠，影射他在現場撕毀小橘書，還說這則新聞是「自導自演」。

貼文一出有不少網友第一時間在底下留言抨擊中天記者。（圖／翻攝自Threads）

而就在林宸佑親自說明整個採訪過程後，該名PO文的網友也刪掉了原始的PO文，重新PO文「刪了確實是因為自己臆測親眼所見，發文用字不妥，不想繼續擴大分裂對立，所以刪文，但我人在不會躲起來」。

事後原PO刪文但稱自己不會躲起來。（圖／翻攝自Threads）

而在林宸佑也到原PO底下留言，請他去看一下《壹蘋新聞網》報導後，原PO者也PO出道歉文，強調稍早的PO只是「臆測」，導致照片中的記者受到網路攻擊，向大家道歉外，也向林宸佑先生致歉。

原PO之後再發文向林宸佑致歉。（圖／翻攝自Threads）

林宸佑質疑，該名網友有做過相關查證嗎？而且貼文沒多久，哏圖也一起出來了，還特別寫上中天記者在台北車站悼念余先生的位子，刻意拍攝撕毀小橘書畫面，然後把他的名字寫出來，還寫說故意製造台灣分化、更加撕裂，請問到底是誰讓台灣更撕裂？

原PO已經向林宸佑道歉，但仍有部分網友仍留言謾罵，中天新聞對此將保留法律追訴權。（圖／翻攝自Threads）

林宸佑更說，今天在採訪現場，很多媒體記者都有看到小橘書撕毀的畫面，「如果在場媒體看到我本人在那邊撕毀小橘書，你們覺得現場媒體會放過我嗎？」林宸佑還提到，同業《壹蘋新聞網》報導標題，直接下民眾撕毀小橘書，如果今天是他撕的，標題不就會直接下中天記者或記者撕毀小橘書嗎？今天若是他撕毀小橘書，還會站在那邊給現場媒體拍嗎？撕完不是就要跑了？

林宸佑中午前往台北車站台北捷運採訪。（圖／中天新聞）

林宸佑進一步說明，據了解撕毀小橘書的疑似是一名婦人，現場保全也有看到婦人行徑，還去詢問對方在做什麼？婦人則說那是錢，後來他們就過去拍，才發現遭撕毀的是小橘書。林宸佑感嘆地說，地板上有小橘書的碎片，然後把他拍得這麼清楚，就說是他在現場撕毀小橘書，「這個文可以這樣發的啊？我們的社會已經夠亂了，現在還要透過這種方式讓社會變得更亂嗎？對立就是這樣子引起的啊！」，而對於這些網友的行為，該蒐證都已經截圖，後續也會保留法律追訴權。

延伸閱讀

影/張文穿雨衣偽裝進北捷 北市警公布相關證物

網PO「鄭捷、張文都我的人」 高雄男嗆炸小港機場落網

台灣太安全？「冷血魔」張文狠奪3命 外國網友：以為街頭表演