不忍了！《角頭》被轟割韭菜 高捷暴怒反擊影評人：胡扯八道

記者林汝珊／台北報導

藝人高捷、張懷秋、吳震亞今出席新電影《叫我驅魔男神》記者會，分享拍攝心路。然而近來《角頭》遭影評人批評割韭菜，對此，高捷也罕見重話回應：「他說他是影評人，我不知道他憑什麼評論，不多一點正能量，社會亂象都是看我們電影，胡扯八道。」

高捷重話回應。（圖／記者趙于瑩攝影）

高捷感慨創作過程本就不容易，希望外界能多給予鼓勵與支持，「每一部電影創作都很重要，觀眾喜歡才是最重要的事。」針對近日嫌犯張文無差別攻擊事件，有網友將矛頭指向《角頭》系列電影，高捷則直言不認同，反問：「家庭教育更重要吧！」

《叫我驅魔男神》融合印度、台灣文化，更有一場華麗的寶萊塢大型舞蹈場面，集結所有演員歡樂共舞。張懷秋大讚高捷、吳震亞跳得很好，直呼兩人「用靈魂在跳」；高捷笑說身體有跟上，但肌肉因此拉傷，也上了好幾堂課，花了很多時間學習，「拳腳不多啦，槍倒是開得不錯。」吳震亞也笑：「周潤發也不過如此。」

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金演員陣容，故事講述當賣透抽魯蛇湯仔（林哲熹飾），整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的桑傑（阿建巴吉瓦飾），兩人踏上最荒謬的的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。

