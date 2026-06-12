不忍了！遭爆「開機換編劇、學歷造假」 白鹿怒提告：將依法追究造謠的法律責任

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遭爆「開機換編劇、學歷造假」，白鹿怒提告。（Disney+提供）

中國演員由白鹿、丞磊主演的戲劇《莫離》近期開播，沒想到一名編劇卻突然爆白鹿是「天龍人」，在開機前換掉整個編劇團隊。白鹿委任的律師事務所今（12）日發表聲明說，針對網路上惡意編造、傳播對白鹿誹謗的訊息，涉嫌侵權行為，將依法嚴肅追究造謠的法律責任。

編劇蒙淇淇日前發文指控，白鹿的項目臨開機換掉整個編劇團隊，「我們從未懷疑你們有利益綁定，我們只反思我們寫得爛、技不如人，不配參與你們天龍人必破3萬的大爆劇，我等螻蟻甚至不配出現在片頭，玷汙妳們天龍人的純正血脈」。

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蒙淇淇還說，他們寫了一年的劇本過了會，甚至已經進組，和導演林玉芬開了好幾次會了，「你憑什麼換掉我們？因為你是天龍人」？對此，白鹿委任的律師事務所今（12）日發表聲明，微博名為「蒙淇淇77」等用戶，發表了對白鹿的負面評論，相關行為已經嚴重損害委託人個人聲譽，涉嫌侵犯委託人的名譽權。

律師事務所表示，受白鹿所託，將上述使用者起訴至法院，截至今日，已完成立案資料（身分資訊揭露階段）的工作。等法院命令網路平台揭露上述用戶實名身分資訊後，律師事務所受託繼續針對實名主體提起訴訟，要求實名主體依法承擔向委託人公開賠禮道歉、賠償損失等侵權法律責任。

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