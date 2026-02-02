不忍了！陳見賢今辭黨部主委全力投入黨內初選 支持者淚灑會場

新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢（右）為爭取黨內提名，2日下午在數十位資深黨員、支持者力挺與見證下，提早辭去縣黨部主委一職。（陳育賢攝）

新竹縣副縣長兼國民黨縣黨部主委陳見賢今辭主委，不少黨員與支持者因不捨陳見賢，不僅大喊「加油」，更心疼落淚。（陳育賢攝）

新竹縣副縣長兼國民黨縣黨部主委陳見賢今辭主委，其發言人田芮熙也因不捨陳見賢，心疼落淚。（陳育賢攝）

國民黨新竹縣長黨內初選將從2月5日起展開領表作業，爭取參選的副縣長兼縣黨部主委陳見賢為爭取黨內提名，2日下午在前黃國興黨部主委張蘭澄以及數十位資深黨員、支持者力挺與見證下，提早辭去縣黨部主委一職，不少支持者心疼陳見賢而不捨地激動落淚。

國民黨新竹縣黨部今天下午舉行「陳見賢主委珍重再見惜別會」，現場有多位資深黨員到場獻花致意，不少黨員因不捨陳見賢，不僅大喊「加油」，更心疼落淚。

陳見賢表示，辭去主委一職並非眷戀權位，而是心疼這個家沒人照顧，他呼籲所有參選人，應尊重黨內既有規章，不應隨意顛倒是非。

他說，自己心中有一個理念，政治就是為人民服務，政治不是個人的舞台，如何讓居住在這塊土地的所有家人朋友們，過得更幸福、更快樂，這個就是政治要做的事，而政府就是在解決老百姓的大小事。

他語重心長地指出，國民黨黨內初選沒有1次像這次搞到全國這樣有知名度，甚至都勝過六都，真的讓他匪夷所思。

他不是眷戀這個主委，主委是沒有薪水的，主委是來發薪水的，大家知道全國22縣市，國民黨新竹縣黨部的制度在中央黨部來講，應該算最健全的，竹縣黨部有一、二、三、四組，各鄉鎮也都有主任有黨部，但黨產條例通過之後，國民黨是沒錢的。今天為了選舉，他不是眷戀這個主委，而是心疼「這個家沒人照顧」。

陳見賢說，奉公守法、照著制度走的人，怎麼會變成是他的不對了？制度訂在那裡，國有國法，家有家規，其實現在他都不應該辭啦，應該登記完之後才能辭，因為領表也不一定會登記。

他表示，徐欣瑩說3：7不公平，這個不是陳見賢訂的，如果要修改這個，黨代表大會可以去修改，規矩就訂在那裡，每一個人都要遵守，不要顛倒是非嘛。但這段時間不斷的抹黑、造謠，說他馬上會被抓去關，說他「當不完」（縣長任期）。每個人都要有口德，抹黑行為傷害的不只是土地與黨員，傷害的都是自己的家人與黨員。

陳見賢說，自己對得起國家，對得起社會，對得起所有的百姓，他是問心無愧，人家怎麼說是他的事。今天國民黨中央黨部已經公告黨內初選辦法，所以他今天上午已經將辭職書傳送到中央黨部，此刻開始他辭掉國民黨新竹縣黨部主任委員的職務，至於中央派誰來，他不知道。

