不忍了！陸亞運金牌好手爆料 遭訓練基地「強索6位數獎金」

曾在2023年杭州亞運為中國大陸奪得3面金牌的輕艇好手王莉，近日爆料遭訓練基地「索要獎金」，不從就對她打壓與報復，事件曝光引發譁然。

大陸輕艇好手王莉。（圖／翻攝新浪微博）

《華商報》報導，王莉在舉報影片表示，自己在杭州亞運奪得3枚金牌後，返回雲南省松茂體育訓練基地，卻被基地范姓負責人要求，上繳國家發放的15萬元人民幣（約66萬台幣）獎金。

王莉說，「當時我的銀行卡（提款卡）已交由父母保管，我沒有給他這筆錢，他就當眾指責我『愚孝』。」王莉透露，拒絕交出獎金後，對方就展開一連串「報復性對待」。

王莉表示，「在公開會議上，我被貶損為不知感恩，之後被惡意邊緣化、禁止正常訓練，甚至在我毫不知情的情況下，退役資料被擅自上報」，「我曾低聲下氣地請求留下來，只希望能繼續為國爭光，但他卻向上級謊稱我有傷病、練不了了，徹底斷送了我的參賽之路。」

王莉並揭露，訓練基地長期體罰、辱罵，曾有隊員曾因訓練事故頭部遭重創、縫針處理，也有隊員未按要求寫日記，被罰跪，相關照片甚至發送至家長群組。這起事件曝光後，雲南省體育局相關單位表示已介入了解。

