不忍了！館長怒轟賴清德政府 批整天選舉「選輸就翻桌」

行政院提出《財政收支劃分法》覆議案，日前遭立法院否決，行政院長卓榮泰隨後強硬表態，直言「行政院沒有必須執行的壓力」，而民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應指出，若藍白國會多數認為行政院團隊或閣揆不適任，應依《憲法》提出不信任案，走倒閣、解散國會的正規程序。此番言論也引來網紅「館長」陳之漢12日在直播中火力全開，直指民進黨「完全沒有得到教訓」，更痛批政府近來一連串作為，讓台灣陷入混亂。

館長表示，過去一個多星期，民進黨、總統賴清德甚至美方「想方設法掏空台灣」，一方面揚言倒閣、重新選舉，一方面又不斷渲染「2027年中共會打過來」，製造戰爭恐慌，還推出所謂的「小橘書」，同時再拋出1.25兆元的國防特別預算。他質疑，幾乎每年都要花上兆元向美國購買武器，「這樣台灣怎麼會好？」

館長直言，大罷免行動歷時大半年最終失敗，相關法律三讀通過後卻不執行，反而持續操作選舉與政治對立，「選輸就翻桌、再重選，直到民進黨贏為止」，怒斥這種行徑根本是假民主。他強調，如果真的有種，就應該倒閣、解散國會，交由「更大的民意」，讓全國人民再投票一次。

在國防議題上，館長也提出嚴厲批評，指出先前向美國採購的軍備至今仍未交貨，擔憂「新武器變成舊武器」。他直言，F-16V戰機早已老舊，等到真正交付時，大陸可能已進入六代機世代，「要怎麼打？」並痛批相關軍售價格高昂，背後恐涉及軍火商利益，質疑這類情況在民進黨執政下「早已是經常性發生」。

館長最後更諷刺表示，政府一方面不斷對外採購軍備，卻又聲稱國內沒錢，甚至拿公教年金破產說事，相關說法前後矛盾，讓民眾難以信服。

