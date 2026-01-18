不忍了！馬斯克吿OpenAI、微軟 求償4.2兆元「不當獲利」

馬斯克要求OpenAI與微軟約1340億美元的賠償金。（圖／翻攝自X＠elonmusk）

特斯拉（Tesla）執行長、億萬富翁馬斯克16日向美國聯邦法院提出文件，要求OpenAI與微軟（Microsoft）支付約1340億美元（約新台幣4.2兆）的賠償金，稱這兩家公司因他早期對OpenAI的支持而獲得「不當得利」，應返還給他。

根據《路透》報導，馬斯克在訴狀中指出，OpenAI在2015年共同創立期間，因他的資金與人脈挹注，獲利約655億至1094億美元；微軟則與OpenAI的合作，獲利約133億至251億美元。

馬斯克於2018年離開OpenAI，目前經營子公司xAI，並推出聊天機器人Grok，與ChatGPT競爭。

他在訴訟中主張，ChatGPT的開發商OpenAI在轉型為營利性組織的過程中，已背離其最初「為人類福祉發展 AI」的創立使命。根據法院文件，馬斯克指出其貢獻3800萬美元，佔OpenAI初期種子資金的60％，並協助招募人才、引介關鍵人脈，且在公司創立初期提供了重要的公信力背書。

對此，OpenAI與微軟在回應文件中請求法官限制馬斯克專家證人的證詞，主張其內容「憑空捏造」、「毫無根據」、「前所未見」，且試圖進行一項「不合理的數十億美元轉移」，將資金從非營利組織轉給已成為競爭對手的前捐助者。

