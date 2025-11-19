不忍了！龔明鑫痛擊《經濟學人》：台灣沒有病、是模範生，與其批評台灣不如幫中國解決問題

經濟部長龔明鑫痛批《經濟學人》，台灣沒有病，是模範生，與其針對台灣，不如去多多關心中國經濟。資料照，李政龍攝



《經濟學人》雜誌上周以封面專題報導分析，台灣因長期壓低匯率，造就出口經濟繁榮，但內需疲弱，民眾卻感受不到「富起來」的好處，這是「台灣病」。經濟部長龔明鑫今（19）日重砲回擊，一下子說台灣因為新台幣匯率升值，所以人均GDP將超過4萬美元、快要超過韓國；一下子又說新台幣匯率貶值才造就出口榮景，所以他反問，對台灣而言，匯率到底是升得多、還是漲得少？

龔明鑫表示，說台灣經濟「有病」，這是非常奇怪的事情，台灣應該是模範生才對。而且其他國家匯率阻升不阻貶的狀況比台灣嚴重得多的多，但經濟表現卻比台灣差得非常多。由此邏輯推導，沒有證據可以支撐《經濟學人》報導的結論。

廣告 廣告

龔明鑫更痛批，「台灣沒有病，有病的是講我們有病的人」，並請《經濟學人》更應該多多關係中國的經濟情況，中國經濟情況實在非常糟，國內消費也不好，才會將生產過剩的產品傾銷到全世界，讓台灣傳統產業深受其害。「《經濟學人》應該去幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。」他說。

龔明鑫今天出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」，並以「關稅與國際經濟金融前瞻」為題發表專題演講。龔明鑫過去是經濟學者，入閣前擔任台經院副院長；他今天演說開場時就直指，「在《經濟學人》這一篇很奇怪文章下」，他將回顧台灣過去在2018至2019年美中貿易戰開打、2020至2023年新冠疫情衝擊，以及當今2025川普2.0關稅挑戰時的經濟表現，來請大家參考一下。

龔明鑫說，2018年美中貿易戰開打之初，包括IMF等經濟預測，多認為台灣貿易高度依賴中國，美中貿易戰開打，台灣一定受連帶影響，經濟狀況會非常差，但事後結果是台灣經濟成長表現重回亞洲四小龍之首。

新冠疫情時也一樣，IMF當年預估台灣經濟成長是負的4.0；龔明鑫說，他當時就斷言這是「絕對不可能的事情」，並揶揄「他（預測者）好像從來沒有來台灣過的樣子」；事實證明，台灣2020年經濟成長率逾3%，2021年逾6%，2023年也有3.49%，遠勝亞洲四小龍各國。

如今，川普2.0來了，台灣好像暫時性的關稅比較高一點。大家又說「慘了！」但台灣今年GDP很可能超過6%。

龔明鑫接下來又說了CPI指數，他說，CPI不是越低越好，0-2%之間是安全區域。川普1.0美中貿易開打時，台灣CPI近1%，COVID的時候約是1.8%，遠低於韓國的2.9%、新加坡的3%；俄烏戰爭時台灣也突破了2%，如今大概又回到2%以下。因此，若僅以經濟成長和物價上漲率來說「經濟有病的話，這也非常奇怪的事情，這個應該是模範生才對」。

至於GDP，龔明鑫表示，台灣2016年的人均GDP才2.3萬美元，現在逐步一直上升，今年來到3.8萬美元，預計明（2026）年就會超過4美美元。

龔明鑫表示，當然有人因此講，雖然台灣經濟有實質成長，但很大原因是新台幣匯率升值造成。「那滿奇怪的，在講這每人GDP的時候表現得好，就說因為你的匯率上漲，講不好的時候就說那你匯率太低，這個到底對台灣來講，匯率是漲得多還是漲得少？」

龔明鑫表示，每個國家的貨幣都有貶有升，台灣在2023年、2024年期間，不是相對升幅較高，就是相對貶值幅度較小，所以很難批評台灣過去10年的經濟表現只有因為「匯率」。

龔明鑫並指，其他國家阻升不阻貶的狀況比台灣嚴重得多的多，而他們經濟表現卻比台灣差得非常多。從此邏輯上來講，無法支持《經濟學人》的論點；而他要表達的就是「台灣是模範生」，在國際衝擊下，台灣經濟表現很好，物價維持的非常穩定。

當然有人會講就是說，台灣物價穩定是因為政府的干預所造成的，也是因為政府補助才造成貧富差距比較小，但龔明鑫反問，「這個不就是政府存在的意義嗎？」

「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人。」龔明鑫並表示，《經濟學人》與其針對台灣，更該多關心中國，中國的狀況真的是非常糟，國內消費也不好，把剩餘產品全部倒到全世界來，用低價的傾銷造成國際市場上非常大的混亂。以致台灣傳統產業這波困難，不只是關稅直接造成的影響，更重要的原因還是中國低價傾銷倒貨。

「所以《經濟學人》應該去幫他們（中國）提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。」龔明鑫說。

更多太報報導

全台AI培訓突破10萬人次！ 經長龔明鑫：AI發展方興未艾 不太像泡沫化

台積老臣羅唯仁涉帶槍投靠 「工研院院士身分」擬撤？ 龔明鑫回應了

台積電羅唯仁疑帶槍投靠 龔明鑫「有點意料之外」：涉國安等3層次