不忍宜蘭孩子再淹4年、體育升級不能拖。吳宗憲攜教育部、運動部下鄉「給解方」，力推校園防災與宜蘭小巨蛋
▲國民黨立委吳宗憲偕同立法院教育及文化委員會到宜蘭考察，現勘宜蘭運動公園體育館，催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。（吳宗憲辦公室提供）
國民黨立委吳宗憲今（五）日偕同立法院教育及文化委員會召委劉書彬、立委林沛祥，邀集教育部、運動部、行政院人事總處簡稱人總，赴宜蘭考察，以解決鄉親最擔心的校園淹水與體育發展停滯問題。宜蘭縣代理縣長林茂盛、副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢、民眾黨立法院顧問陳琬惠，民進黨立委陳俊宇也到場共同關心。吳宗憲並將持續監督中央落實協助與承諾。吳宗憲強調，從校園防災安全、托育環境到體育升級，這是一條宜蘭必須走的新路。地方有需求，中央有資源，他就負責把這條路接通。
據行政院最新核定計畫，蘇澳分洪道工程恐需至二O二九年底才能完工，吳宗憲表示，孩子的安全不能等這四年，中央必須在分洪道完工前的空窗期，優先支持宜蘭校園的防災計畫。填補二O二九年底前的防災空窗期：給孩子一條安全上學路。吳宗憲指出，去年鳳凰颱風重創宜蘭，顯示在極端氣候與共伴效應下，宜蘭特殊的畚箕地形極易積水。但蘇澳分洪道，最快也要二O二九年底才能完工，等於宜蘭師生們還需面對整整四年的水患風險。
吳宗憲強力要求教育部，支持縣府提出的校園防災韌性計畫，針對羅東國中、冬山國中、蘇澳國小、武淵國小等十六所易淹水學校，優先核定設置防水閘門與大型移動式抽水機，確保家長與學童在豪雨期間的安全，不讓校園成為防災破口。
回應11/25議會呼籲，一個月內極力協調。吳宗憲指出，去年十一月廿五日宜蘭縣議會總質詢時，地方議員強烈呼籲成立運動處與小巨蛋，他隨即於隔日1/26，在立法院質詢運動部，表達地方相關需求，且在隨後的一個月，密集邀集教育部、運動部、行政院人事處、國教署、全民署等單位，舉辦了五場協調會議，逐一盤點法規與政策，就是為了能帶回宜蘭鄉親具體的解決方案。
催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。下午，吳宗憲親自帶領相關部會現勘宜蘭運動公園體育館。他表示，這座使用了近四十年的老舊場館，已無法滿足現代賽事與展演需求。宜蘭作為體育大縣，值得擁有一座兼具國際賽事與藝文活動功能的現代化小巨蛋。
吳宗憲呼籲運動部，應全力協助縣府提出的改建計畫，並支持「安農溪水域訓練基地」升級，發展宜蘭特有的輕艇運動。同時，針對縣府籌備成立運動處所面臨的人力缺口，他也促成人總與縣府面對面溝通，尋求總員額法下的解套方案，讓縣府能有更充足的人力執行。
正視「生不如死」危機，為通勤父母撐腰。此外，吳宗憲也特別關切宜蘭嚴峻的少子化與通勤家庭議題。他指出，許多宜蘭父母為了生計，必須通勤雙北，政府更應完善偏鄉交通補助與課後照顧資源，減輕年輕家庭的負擔。
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 146
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 198
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 96
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 23 小時前 ・ 101
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 109
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 126
才剛誇她能讓委國再次偉大！川普翻臉警告副總統：若不配合下場更慘
美國總統川普（Donald Trump）4日警告委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若她不配合美國對委內瑞拉的干預政策，將面臨比總統馬杜洛（Nicolas Maduro）更嚴重的後果。馬杜洛日前遭美軍逮捕後，目前被關押在紐約聯邦監獄，面臨毒品恐怖主義和販毒指控。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 24
美逮捕馬杜洛「對台灣是大好消息」曹興誠：一舉敲碎中共如意算盤
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會。聯電創辦人曹興誠直呼「對台灣是大好消息。」他在臉書發文寫道：「美國於1月2日午夜時分，派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」 曹興誠指出，1994年非洲盧安達發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女估計有25萬至50萬。1995年7月波士尼亞又發生斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8千名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍處決。時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 109
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 80
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 1 天前 ・ 57
挺林俊憲！蘇貞昌：知道立委誰正派、誰歪膏
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選倒數，立委林俊憲今（4）日於安南區舉行大型造勢晚會，特別邀請行政院前院長蘇貞昌到場助講，蘇貞昌提及，像自己政治歷練如此完整的人恐怕不多，還當過兩次黨主席跟行...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 44
綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策
前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95
中共戰狼挺外交部籲釋放馬杜洛 遭自家人狠批「胡雙標」：俄羅斯呢？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也震驚委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄，並支持中國外交部呼籲美國放人，卻反遭中國網友嗆「怎不要求俄羅斯停止侵略」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 23
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 33
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 155
阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導前總統陳水扁今（4）日表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 89