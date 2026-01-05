不忍宜蘭孩子再淹4年、體育升級不能拖。吳宗憲攜教育部、運動部下鄉「給解方」，力推校園防災與宜蘭小巨蛋

國民黨立委吳宗憲偕同立法院教育及文化委員會到宜蘭考察，現勘宜蘭運動公園體育館，催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。（吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委吳宗憲偕同立法院教育及文化委員會到宜蘭考察，現勘宜蘭運動公園體育館，催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。（吳宗憲辦公室提供）

國民黨立委吳宗憲今（五）日偕同立法院教育及文化委員會召委劉書彬、立委林沛祥，邀集教育部、運動部、行政院人事總處簡稱人總，赴宜蘭考察，以解決鄉親最擔心的校園淹水與體育發展停滯問題。宜蘭縣代理縣長林茂盛、副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢、民眾黨立法院顧問陳琬惠，民進黨立委陳俊宇也到場共同關心。吳宗憲並將持續監督中央落實協助與承諾。吳宗憲強調，從校園防災安全、托育環境到體育升級，這是一條宜蘭必須走的新路。地方有需求，中央有資源，他就負責把這條路接通。

據行政院最新核定計畫，蘇澳分洪道工程恐需至二O二九年底才能完工，吳宗憲表示，孩子的安全不能等這四年，中央必須在分洪道完工前的空窗期，優先支持宜蘭校園的防災計畫。填補二O二九年底前的防災空窗期：給孩子一條安全上學路。吳宗憲指出，去年鳳凰颱風重創宜蘭，顯示在極端氣候與共伴效應下，宜蘭特殊的畚箕地形極易積水。但蘇澳分洪道，最快也要二O二九年底才能完工，等於宜蘭師生們還需面對整整四年的水患風險。

吳宗憲強力要求教育部，支持縣府提出的校園防災韌性計畫，針對羅東國中、冬山國中、蘇澳國小、武淵國小等十六所易淹水學校，優先核定設置防水閘門與大型移動式抽水機，確保家長與學童在豪雨期間的安全，不讓校園成為防災破口。

回應11/25議會呼籲，一個月內極力協調。吳宗憲指出，去年十一月廿五日宜蘭縣議會總質詢時，地方議員強烈呼籲成立運動處與小巨蛋，他隨即於隔日1/26，在立法院質詢運動部，表達地方相關需求，且在隨後的一個月，密集邀集教育部、運動部、行政院人事處、國教署、全民署等單位，舉辦了五場協調會議，逐一盤點法規與政策，就是為了能帶回宜蘭鄉親具體的解決方案。

催生運動處與小巨蛋，宜蘭運動場館升級不能拖。下午，吳宗憲親自帶領相關部會現勘宜蘭運動公園體育館。他表示，這座使用了近四十年的老舊場館，已無法滿足現代賽事與展演需求。宜蘭作為體育大縣，值得擁有一座兼具國際賽事與藝文活動功能的現代化小巨蛋。

吳宗憲呼籲運動部，應全力協助縣府提出的改建計畫，並支持「安農溪水域訓練基地」升級，發展宜蘭特有的輕艇運動。同時，針對縣府籌備成立運動處所面臨的人力缺口，他也促成人總與縣府面對面溝通，尋求總員額法下的解套方案，讓縣府能有更充足的人力執行。

正視「生不如死」危機，為通勤父母撐腰。此外，吳宗憲也特別關切宜蘭嚴峻的少子化與通勤家庭議題。他指出，許多宜蘭父母為了生計，必須通勤雙北，政府更應完善偏鄉交通補助與課後照顧資源，減輕年輕家庭的負擔。