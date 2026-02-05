不忍心看具俊曄哀痛守墓大S 韓媒放棄採訪嘆心如刀割：從業以來第一次

【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本不幸病逝，享年48歲，韓綜《名人生老病死的秘密》日前播出大S逝世一週年特輯，並在具俊曄授權下，完整轉述大S生前5天的足跡，以及兩人之間從重逢到結婚的愛情故事。而具俊曄過去1年天天到金寶山墓地祭拜大S的身影，也讓主持人跟觀眾忍不住落淚，令人心痛的故事讓收視瞬間衝上4.2，也創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，並成為同時段綜藝節目收視亞軍。

具俊曄天天上大S長眠的金寶山守墓，讓人看了都不忍心。（圖／翻攝自Youtube）

節目中回顧大S生命中最後5天的足跡，原先大S到日本旅遊時就出現發燒、全身痠痛等症狀，大S認為只要保暖，身體狀況就可以回轉，選擇去泡溫泉。但她患有「二尖瓣脫垂」先天性心臟病及曾有子癲前症病史，泡溫泉對她而言，容易血管壓力急遽升高，心臟負荷瞬間爆表，讓肺炎症狀急轉直下。大S被緊急送往急診後，肺炎已迅速惡化，但大S強烈表示希望能回家休養，家屬決定於2月2日搭機返台，未料在到機場途中，大S心臟停止跳動，緊急搶救14小時仍舊回天乏術。



節目組也派了拍攝團隊，造訪大S長眠的金寶山墓園，連續3天守在金寶山，發現具俊曄天天花3小時到墓地，每天都會準備食物擺在墓碑，彷彿跟大S一起用餐，至少會靜靜地坐上1到2小時，無止盡地看著兩人的影片。本以為下雨天，具俊曄會休息，但具俊曄告訴節目組，「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」讓棚內的主持人張度練、李燦元等人看到也忍不住落淚，錄影更一度中斷。



節目組放棄採訪具俊曄 感嘆從業以來第一次「太心痛」

節目組更表示，從事採訪工作以來第一次遇到這種狀況，「這是我人生中最難受的一次相遇。看到一個成年男人真心痛苦，讓我心如刀割。第一次看到愛到這樣，如果這是一部電影還讓人心情比較好受。」在受訪途中，具俊曄也是多次沉默不語，甚至崩潰大哭，最後節目組選擇保護具俊曄，不播出採訪片段，僅代為轉達具俊曄的心願，「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了她。」

《名人生老病死的秘密》張度練看到具俊曄憔悴默樣也忍不住落淚。（圖／翻攝自Youtube）

