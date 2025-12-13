不忍新竹棒球場閒置 何志勇籲建新竹巨蛋打造科技地標

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，13日舉辦第3場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動。（何志勇提供／王惠慧新竹傳真）

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，13日舉辦第3場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動。（何志勇提供／王惠慧新竹傳真）

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，今舉辦第3場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動，邀集專家學者、民意代表及市民深度對話。會中，何志勇主張新竹應興建中型巨蛋、於半年內重啟棒球場，並活化市府資產，打造新創孵化引擎。

為回應市民期待，何志勇提出「新竹超級主場計畫」，具體規畫三步驟：第一，興建新竹智慧蛋（Smart Dome）。 何志勇主張，初步規劃以韓國青羅巨蛋為藍本，打造一座可容納1.5萬人的多功能（含棒球比賽）體育場館，解決新竹缺乏大型體育場館的長期痛點，填補室內展演空間缺口，並結合「賽事經濟」、「會展產業（MICE）」與「休閒娛樂」，為桃竹苗400萬人口生活圈創造共同場館，打造科技首都的新地標。

廣告 廣告

第二 何志勇提出「棒球場 180天重啟計畫」。他直言，新竹棒球場閒置已達3年，在政治對立的氛圍下，早已演變為政治問題而非單純的工程安全問題。他強調，新竹市民對此已忍無可忍，新竹棒球場應回歸科學驗收、安全歸隊與工程專業，並制定嚴格且透明的修繕時間表；他承諾，將以「球員安全」為最高指導原則，在就職後半年內讓職棒賽事正式回歸。

第三，推動「城市資產活化與新創孵化計畫」。 何志勇提出，將盤點並活化閒置的市府公有房舍與土地，將其打造為「產業發動機」。計畫將連結竹科產業鏈與清華、陽明交大的學術能量，推動新竹新創產業聚落。何志勇表示，市府將主動提供辦公空間與基礎設施，對接導師與顧問資源，媒合投資與募資管道，積極輔助在地團隊走入國際市場。

何志勇強調，新竹是台灣賦能世界的亮點，更是世界敬重台灣的原點。他表示，自己從台灣出發、留美歸國，期盼把世界對台灣的讚許帶回新竹，未來更要將新竹的驕傲帶向世界。何志勇也說，新竹不僅如此，這是世界的新竹，也是台灣的勇氣，期盼新竹人一起勇往直前。

【看原文連結】