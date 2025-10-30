不忍直視...餐廳員工「牛排上撒尿」錄影留存 警搜他手機見更驚人畫面
好噁！美國堪薩斯州一家知名牛排館員工，日前在送餐前將尿撒在食物上、踩踏食物、向容器吐口水，更將食物抹在身上，此行為高達20次還錄下畫面，最終影片在社群流出，遭到逮捕；事後警方搜該名員工手機時，發現更驚人的片段，遭控33項重罪，如今遭判11年4個月監禁。
綜合外媒報導，美國堪薩斯州利伍德一家高檔牛排餐廳Hereford House，一名廚房員工傑斯．漢森（Jace Hanson）去年3月26日至4月25日間，在食物上撒尿、向容器裡吐口水、踩踏食物，並在食物端給顧客之前將其塗抹在身上，還拍下影片多達20次。
未料某日影片在社群上流出，遭到匿名人士向聯邦調查局舉報，隨後聯邦調查局將信息轉交給了利伍德警方，並於4月25日被捕；不過警方指出，除了在漢森手機搜查破壞食物的影片外，竟發現了「兒童性虐待」影像。
警方在法庭上說道「這是我見過的最殘忍、最暴力的兒童性虐待材料」，更因影像過於殘忍，導致查看文件時不得不休息片刻；報導指出，漢森在今年7月時對33項指控認罪，其中包括22項刑事威脅罪、1項超過2.5萬美元的刑事毀壞罪和10項兒童及少年性剝削，最終於本月9日判處11年4個月監禁。
雖然漢森遭判11年有期徒刑，不過餐廳合夥人指出，該事件一登上媒體版面，銷售額立即暴跌，也因為財務壓力導致分店關閉；不僅如此，開事件傳開至去年8月8日，共有至少有13起針對餐廳的民事訴訟及400起食物中毒投訴事件，令合夥人感嘆「基本上摧毀了我們的生意」，相當無奈。
