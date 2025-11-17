不忍看酸民嗆台大！電機學長「掏3.5萬發雞排」：沒在匿名的

生活中心／周希雯報導

1名自稱「台大大氣系學生」的匿名網友，日前預測「台北至少會放兩天颱風假」大翻車，昨（16日）說好要發雞排、珍奶卻放鳥，讓現場約400人白等一場。為了洗刷學校招牌，不少台大學長姐都陸續跳出來補償，今（17日）除了有地理系發350杯手搖飲，1名電機系學長更是砸了3.5萬、帶著400份雞排到校門口發放，令現場全嗨翻。

近期「台大祭品文放鳥」攻佔社群版面，雖然無法確定原PO是否為台大生，台大仍一度成為群嘲焦點。對此，1名男網友曬出台大「電機工程系」學生證，在Threads喊話，「看不下去了，身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴」，宣布17日下午3時在台大傅鐘發放400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排」。他表示，雖然無法確定是否有人假裝是大氣系，但他希望藉著行動告訴大家，「台大發雞排，沒在跟你匿名的」，也呼籲大家排隊領取時幫忙維持秩序。

廣告 廣告

發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

電機學長（黑衣）如約到台大發放400份雞排，吸引一票人排隊。（圖／民視新聞）





發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

電機學長如約到台大發放400份雞排，吸引一票人排隊。（圖／民視新聞）

對此，今日約定時間還沒到，就有大批學生到傅鐘頂著雨傘排隊等待；即使下雨仍澆不熄想吃雞排的心。不久後，這名電機系學長也不負眾望現身，只見他戴著口罩及眼鏡、身穿黑衣及牛仔褲，手拿幾袋香噴噴的雞排和飲料來到現場，但因事前未先申請許可辦活動，被校警請到校門口發放。後來正式發放，眾人都以喜悅表情接過學長的雞排並道謝，場面笑聲不斷，期間陸續又有幾箱雞排送到現場，約半小時終於把400份雞排都送光。

發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

電機學長自掏腰包，用3.5萬買了400份雞排。（圖／民視新聞）

發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

電機學長自掏腰包，用3.5萬買了400份雞排。（圖／民視新聞）

這名台大學長Brian事後簡單受訪，笑稱平常很少有機會請學弟妹吃雞排，「這是個蠻好的機會」，所以花了3.5萬買了雞排。對於自稱「台大大氣系學生」網友放鳥，引發部分網友嘲諷台大，Brian感嘆，「有些酸民就會嗆台大，有點看不下去」。他認為，雖然匿名貼文未必真的是台大學生所發，但已對校譽造成傷害，「所以還是想維護一下」，因此他想藉此告訴大眾，不要看到匿名貼文就認為是台大學生，也呼籲學生未來若想發雞排文，請使用真名。

發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

電機學長表示，酸民就會嗆台大令他看不下去。（圖／民視新聞）













原文出處：發400份雞排「台大電機學長」本尊曝！砸3.5萬只為維護校譽：沒在跟你匿名

更多民視新聞報導

台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了

黃明志獲釋PO文找打工、贊助！認了工作全被取消：有收入就好

不只李連杰回春！73歲洪金寶「坐輪椅奇蹟復原」對比震撼網

