不忍蘇澳慘！機具超人湧現 吊車大王也出動

宜蘭地區飽受雨彈侵襲，特別是蘇澳地區，許多民眾的住家都泡在水裡，除了國軍已經進駐，竹北吊車大王也派機具挺進，協助災後復原。還有許多小吃業者主動聚集在蘇澳車站前提供熱食，各界的愛心湧入蘇澳，希望可以幫助災民盡快重建家園。

蘇澳民眾吳先生：「一天就清了大概60%，大概耗一個禮拜到10天。」

有了怪手進駐，居民預估10天內能完成清掃家園，因為宜蘭蘇澳地區受到鳳凰颱風雨彈轟炸，淹水災情頻傳，許多民眾的家園一夕全毀。蘇澳民眾林先生：「這個垃圾會發臭啊，會有病菌，就有一些味道出來。」

泡在泥濘中的蘇澳，各界愛心湧入，包括台中、台北市府支援大型機具與抽水機，宜蘭縣府緊急調派周圍人力。還有來自民間的熱食超人們聚集在蘇澳車站前，其中還有鋁窗超人，希望可以一起幫助災民，盡一份心力。

鋁窗業者：「一樓一定會有窗戶，自己住家嘛，他們的門窗我們可以去做評估，或者說紗窗，我們直接免費幫忙更換。」

飯湯業者：「愛是會循環的，然後就跟好朋友阿強，他約我一起來這邊做愛心，我覺得這樣很好。」

為了幫助蘇澳盡快重生，鎮長也向政府機關喊話，希望能夠成立募款專戶，並且盡量從寬給予補助。

蘇澳鎮長李明哲：「我們實在沒有辦法讓民眾，在15年內兩次所有的家當全都損失掉，所以我們希望政府能夠體恤我們蘇澳。」

面對災後重建路途漫漫，各界的愛心湧入蘇澳，讓災民的家園可以盡速恢復原樣。

