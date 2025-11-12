不忍虐囚！以國前軍法署長洩士兵虐待人質影片 納坦雅胡批破壞軍隊形象

編譯曾宜婕／綜和報導

據華盛頓郵報11日報導，以哈戰爭中有巴勒斯坦人質指控，在以色列關押期間遭到軍方性虐待，事件曝光後，以色列士兵是否應從戰爭中的不當行徑免責展開激烈討論。討論聲浪近期更爭議不斷，以色列前軍法署長托默－耶路沙米（Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi）因洩漏軍方虐待人質的影片於上個月請辭並留下遺書後一度失聯，最終在以色列海灘上被發現遭拘留。

以色列前軍法署長托默－耶路沙米（Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi）因洩漏軍方虐待人質的影片於上個月請辭。（圖／翻攝自X平台 @manniefabian）

托默－耶路沙米因妨害司法公正、詐欺、濫用職權遭拘留

以色列前軍法署長托默－耶路沙米（Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi）承認授權洩漏軍方虐待巴勒斯坦人質的影片，影片中地點位於以色列南部的斯德特曼軍事基地（Sde Teiman military base）。影片外流後，托默－耶路沙米於上個月遭辭退，她在辭職信中表示：「即使是最可憎的拘留者，也不能實施這些的行為，這樣基本的認知已經無法說服任何人了。」據報導，托默－耶路沙米於上週遭拘留，理由是她向媒體揭露虐待巴勒斯坦人質的影片，並試圖掩蓋她洩漏影片的事實，她的罪名包含妨害司法公正、詐欺、濫用職權。

事件危及了以色列軍隊以及國家的「核心價值」

右翼人士和以色列國防部長卡茨（Katz）抨擊托默－耶路沙米的行為是「血祭誹謗（blood libel）」，而以色列總理納坦雅胡譴責托默－耶路沙米嚴重破壞以色列軍隊的形象。右翼批評者指出，以色列政府必須要有能力提出沒有虐待人質的證據，才能免於國際法庭的指控。

然而，這起事件不只是針對外流影片內容真實性的討論，也擴大到以色列國內不同聲浪的鬥爭：有一方人認為以色列軍人都是英雄，應該要免責於這些虐待的指控，另一方人認為這些「不當的行為」應該要依法懲處。以色列政治學者李維（Yagil Levy）指出，這場爭論危及了以色列軍隊以及國家的「核心價值」。對以色列人而言，此次案件凸顯了國家價值的爭議：以色列是堅持普遍的民主價值觀，尊重公認的人權規範，還是出於更大的安全考慮，奉行為了目的「可以正當實施手段」的理念。

外洩影片內容曝光

以色列國防部於今年發布的起訴書中聲明，2024年7月5日，一群以色列預備役士兵將哈瑪斯拘留在一個被隔絕的區域，人質被蒙住眼睛、銬上手銬和腳鐐，並對拘留者實施極其殘忍的暴力行徑，包含用利器刺傷臀部，導致人質肋骨骨折、肺部穿孔，造成直腸內撕裂。據報導，托默－耶路沙米外洩的影片中可以看到，一名士兵押著一位蒙眼的男子離開其他人質，另外有士兵牽著一條正在狂吠的狗，試圖遮擋一旁攝影機的拍攝視角。在事件爆發後，涉入的士兵立即遭到調查。

事件曝光後，托默－耶路沙米在輿論壓力下於上個月辭職，在事後留下一封遺書給她的孩子後失蹤了數小時，最後在以色列海灘上被發現遭拘留。在週日（9號）她疑似因自殺未遂被送往醫院。

