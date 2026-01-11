不忍見陳亭妃孤軍奮戰 王世堅唱「有出息」相挺：我信賴但不信邪
民進黨台南市長初選進入決戰階段，綠委陳亭妃、林俊憲都在最後衝刺。綠委王世堅今天（11日）親自南下為陳亭妃站台，並表示自己不忍看到陳亭妃孤軍奮戰，他還高歌由「沒出息」改編的新歌「有出息」，呼籲台南鄉親支持陳亭妃。
王世堅表示，他不忍心看到陳亭妃在這次初選中孤軍奮戰，「我實在看不下去」，不能看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，被人圍攻、糟蹋，「我信賴，但是不信邪，所以我來了！我認為，邪不勝正。」
為何支持陳亭妃？王世堅指出，因為他對陳亭妃太了解，兩人是20幾年的好朋友。在政治上，每一個人都想要改變世界，但沒有一個人願意改變自己，但陳亭妃不同，她要改變世界，改變台灣社會，從正確的路途，她先訓練自己、改變自己，把自己訓練到對市政十分熟稔。
王世堅說，社會最重要的就是要保障每種不一樣的聲音，而陳亭妃會受到那麼多打擊，往往就是因為她說出真話。政治雖然有分政黨，陳亭妃選擇民進黨，她非常堅定，但她也深知，為了台南、台灣、世界好，我們不能只有一種聲音，她有不一樣的聲音，都會勇敢講出來。不一樣的聲音，不只讓台灣進步到如今這麼民主，也讓世界的歷史大進步。陳亭妃在關鍵的時候，發出不一樣的聲音，這就是民主進步黨的精神。所以，陳亭妃已經準備好了。「在我的心目中，台南是最偉大的城市，所有的改變，都是從台南開始，台灣這400年來的歷史和命運，也是和台南息息相關。」
王世堅強調，選出人民需要的首長，我們信賴這個人，選擇她，不用管別人背後有多大的勢力，我們相信自己，相信自己的善良和判斷，選出一個好的人選。這兩年多來，陳亭妃再次連任立委後，她所受到打擊、委屈，「我鼓勵她，我說，這種莫名其妙的攻擊、汙辱，把它當成是掛在胸口的勳章！掛越多，代表陳亭妃越正確。」陳亭妃雖然受到這麼多委屈，依然堅持在立法院問政、為地方服務，提出藍圖要建設台南，「所以王世堅今天一定要站出來，拜託敬愛的各位台南鄉親，拜託大家，再一次支持陳亭妃，支持正直、善良、有能力的陳亭妃！讓陳亭妃成為台南的驕傲、台南的市長，好不好！」
王世堅提醒，接下來這三天的民調非常重要，就像投票一樣，若接到電話，這票就要勇敢投下去，投給陳亭妃，不只要給在背後攻擊陳亭妃的人看，也要讓其他縣市的鄉親們看到，要用民意選出最好的縣市長。最後，他也祝大家在新的一年 都能「從從容容，游刃有餘」，隨後也高唱由「沒出息」改編而成的新曲「有出息」力挺陳亭妃，陳亭妃也在一旁直喊「安可」。王世堅還說，等到陳亭妃確定選過關，會再來唱給大家聽。
延伸閱讀
神秘力量出現了 郭正亮預測：賴清德會把輔選重心放在台南和宜蘭
台南選戰最新民調 謝龍介分析：召回藍營再搶些淺綠票就能贏！
蔡炫/「憲妃之爭」再現民主暗瘡
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 109
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 136
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 744
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 242
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 39
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 4
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 52
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 8
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 11 小時前 ・ 1
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16