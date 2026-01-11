不忍見陳亭妃孤軍奮戰 王世堅唱「有出息」相挺：我信賴但不信邪

民進黨台南市長初選進入決戰階段，綠委陳亭妃、林俊憲都在最後衝刺。綠委王世堅今天（11日）親自南下為陳亭妃站台，並表示自己不忍看到陳亭妃孤軍奮戰，他還高歌由「沒出息」改編的新歌「有出息」，呼籲台南鄉親支持陳亭妃。

王世堅赴台南為陳亭妃站台。（圖／中天新聞）

王世堅表示，他不忍心看到陳亭妃在這次初選中孤軍奮戰，「我實在看不下去」，不能看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，被人圍攻、糟蹋，「我信賴，但是不信邪，所以我來了！我認為，邪不勝正。」

為何支持陳亭妃？王世堅指出，因為他對陳亭妃太了解，兩人是20幾年的好朋友。在政治上，每一個人都想要改變世界，但沒有一個人願意改變自己，但陳亭妃不同，她要改變世界，改變台灣社會，從正確的路途，她先訓練自己、改變自己，把自己訓練到對市政十分熟稔。

王世堅力挺陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅說，社會最重要的就是要保障每種不一樣的聲音，而陳亭妃會受到那麼多打擊，往往就是因為她說出真話。政治雖然有分政黨，陳亭妃選擇民進黨，她非常堅定，但她也深知，為了台南、台灣、世界好，我們不能只有一種聲音，她有不一樣的聲音，都會勇敢講出來。不一樣的聲音，不只讓台灣進步到如今這麼民主，也讓世界的歷史大進步。陳亭妃在關鍵的時候，發出不一樣的聲音，這就是民主進步黨的精神。所以，陳亭妃已經準備好了。「在我的心目中，台南是最偉大的城市，所有的改變，都是從台南開始，台灣這400年來的歷史和命運，也是和台南息息相關。」

王世堅強調，選出人民需要的首長，我們信賴這個人，選擇她，不用管別人背後有多大的勢力，我們相信自己，相信自己的善良和判斷，選出一個好的人選。這兩年多來，陳亭妃再次連任立委後，她所受到打擊、委屈，「我鼓勵她，我說，這種莫名其妙的攻擊、汙辱，把它當成是掛在胸口的勳章！掛越多，代表陳亭妃越正確。」陳亭妃雖然受到這麼多委屈，依然堅持在立法院問政、為地方服務，提出藍圖要建設台南，「所以王世堅今天一定要站出來，拜託敬愛的各位台南鄉親，拜託大家，再一次支持陳亭妃，支持正直、善良、有能力的陳亭妃！讓陳亭妃成為台南的驕傲、台南的市長，好不好！」

王世堅力挺陳亭妃。（圖／中天新聞）

王世堅提醒，接下來這三天的民調非常重要，就像投票一樣，若接到電話，這票就要勇敢投下去，投給陳亭妃，不只要給在背後攻擊陳亭妃的人看，也要讓其他縣市的鄉親們看到，要用民意選出最好的縣市長。最後，他也祝大家在新的一年 都能「從從容容，游刃有餘」，隨後也高唱由「沒出息」改編而成的新曲「有出息」力挺陳亭妃，陳亭妃也在一旁直喊「安可」。王世堅還說，等到陳亭妃確定選過關，會再來唱給大家聽。

